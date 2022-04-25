Правильный диагноз спас от помещения в психиатрическую клинику
23-летняя девушка длительное время страдала от перепадов настроения и не могла нормально ходить. У неё выявили патологию мозга буквально за несколько моментов до того, как поместить на лечение в психиатрическую больницу.
Жительница Калифорнии Хлои Крал (Chloe Kral) долгое время считалась жертвой биполярного расстройства. На протяжении 6 лет у неё отмечались жёсткие перепады настроения. Всё началось в октябре 2016 года, когда тогда еще 17-летняя старшеклассница провела целых 6 недель практически в вегетативном состоянии в своей постели, отказавшись от походов в школу. В следующем году у неё появились проблемы с запоминанием самых простых вещей, а перепады настроения были такими, что она то вела себя словно послушный младенец, то становилась агрессивной. Наконец, Хлои не могла просто ходить по прямой без того, чтобы не начать волочить за собой правую ступню.
Изначально врачи определили тяжёлую депрессию, потом биполярное расстройство и назначили соответствующее лечение. Но девушке становилось всё хуже, и в 2020-ом году её поместили в психиатрическое отделение на 6 месяцев, что съело все семейные накопления в $180 000.
Но только когда этого подростка доставили в приёмное отделение больницы Cedars-Dinai Marina del Rey, компьютерная томография показала, что у неё в реальности гидроцефалия или водянка головного мозга Это расстройство возникает из-за слишком большого скопления жидкости вокруг мозга. Она сдавливает этот орган, вызывая проблемы с балансом и настроением. Гидроцефалия отмечается приблизительно у одного американца из каждой 1 000 рождённых. После установки диагноза Хлои отправили на операцию по удалению избыточной жидкости. Через 5 дней её выписали, и она вернулась к нормальной жизни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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