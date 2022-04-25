Ученые открыли связь между вирусом Эпштейна-Барр и рассеянным склерозом
Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, при котором элементы иммунной системы, предназначенные для нашей защиты, — лейкоциты и антитела — вместо этого начинают повреждать головной и спинной мозг. Это вызывает острые приступы — также известные как рецидивы — неврологической дисфункции, такие как потеря зрения, проблемы с ходьбой или мочеиспускание и половая дисфункция.
Триггеры
Но что вызывает рассеянный склероз? Ответ сложный. Рассеянный склероз вызывается комбинацией факторов, включая генетическую предрасположенность к заболеванию (рождение с генами, вызывающими рассеянный склероз), аномальную иммунную систему, которая атакует, а не защищает, и триггер окружающей среды.
Иисследователи обнаружили, что вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) — вирус, вызывающий мононуклеоз, — также является триггером рассеянного склероза. ВЭБ широко распространен: более 95 процентов людей заражаются им в течение жизни.
В этом исследовании исследователи исследовали кровь большой группы взрослых и продолжали следить за их здоровьем в течение 20 лет. Результаты показали, что 34 из 35 человек, у которых развился РС, у которых изначально был отрицательный результат на ВЭБ, дали положительный результат на вирус до того, как им был поставлен диагноз РС.
Это не означает, что если у вас был вирус Эпштейна-Барр, у вас обязательно разовьется рассеянный склероз. Однако исследование показало, что новая инфекция ВЭБ у взрослых увеличивает риск развития РС в 32 раза. При других вирусных инфекциях повышения риска рассеянного склероза не наблюдалось.
Открытие связи между ВЭБ и риском развития рассеянного склероза является важной частью загадки рассеянного склероза, открывающей новые потенциальные методы лечения людей, живущих с этим заболеванием.
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Harvard T. H. Chan School of Public Health, Boston, MA, USA
Здоровье
Гарвардская школа общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, Бостон, Массачусетс, США.
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