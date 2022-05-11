Правда ли, что коронки и виниры портят зубы? Мнение стоматолога
Врач-стоматолог Александр Газаров рассказал, в каком случае коронка может разрушить зуб и насколько безопасна такая конструкция.
Не секрет, что многие люди, имеющие проблемы с зубами, боятся устанавливать коронки из-за страха окончательно потерять свои зубы. Мол, десна воспаляются, зубы под коронкой начинают гнить и отваливаться. Потом один выход — искусственная съемная челюсть. Доктор говорит, что такие опасения совершенно не оправданы.
«Даже молодые и современные пациенты не перестают удивлять стереотипами, которые унаследовали от старших поколений. Проблема совсем не в коронках, как методе, а в исполнении. В общем, как всегда», — отмечает эксперт.
У некоторых пациентов под коронками действительно возникают проблемы. Но дело не в коронках, а в том, как их установили. Если конструкция плохо прилегает к зубу, под ее нависающие края постоянно забиваются остатки пищи, которые невозможно вычистить самостоятельно щеткой.
Конечно, в такой ситуации зуб начинает гнить. Сначала развивается кариес, а потом с зубом приходится попрощаться. Здесь важно найти квалифицированного специалиста-ортодонта, который установит коронки правильно — с максимально плотным прилеганием к зубу (с винирами та же проблема).
Когда между зубом и коронкой нет зазора, еда не будет забиваться в «карман», а это значит, что остатки зуба не будут разрушаться.
Александр Газаров
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Врач-стоматолог
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