Правда ли, что коронки и виниры портят зубы? Мнение стоматолога

«Даже молодые и современные пациенты не перестают удивлять стереотипами, которые унаследовали от старших поколений. Проблема совсем не в коронках, как методе, а в исполнении. В общем, как всегда», — отмечает эксперт.

Не секрет, что многие люди, имеющие проблемы с зубами, боятся устанавливать коронки из-за страха окончательно потерять свои зубы. Мол, десна воспаляются, зубы под коронкой начинают гнить и отваливаться. Потом один выход — искусственная съемная челюсть. Доктор говорит, что такие опасения совершенно не оправданы.У некоторых пациентов под коронками действительно возникают проблемы. Но дело не в коронках, а в том, как их установили. Если конструкция плохо прилегает к зубу, под ее нависающие края постоянно забиваются остатки пищи, которые невозможно вычистить самостоятельно щеткой.Конечно, в такой ситуации зуб начинает гнить. Сначала развивается кариес, а потом с зубом приходится попрощаться. Здесь важно найти квалифицированного специалиста-ортодонта, который установит коронки правильно — с максимально плотным прилеганием к зубу (с винирами та же проблема).Когда между зубом и коронкой нет зазора, еда не будет забиваться в «карман», а это значит, что остатки зуба не будут разрушаться.