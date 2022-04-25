Эксперт назвала основные причины выпадения волос
Эндокринолог Марина Берковская перечислила часто встречающиеся факторы, которые влияют на выпадение волос.
С проблемой выпадения волос в последнее время столкнулись многие. Влияя только на симптоматику и пытаясь втирать в кожу головы чудо-сыворотки, решить проблему не получится. Нужно искать первопричину. Итак, вот основные факторы.
- Наследственность — андрогенетическая алопеция
- Возрастные изменения
- Аутоиммунные заболевания — очаговое облысение
- Восстановление после тяжелой болезни
- Стресс
- Неправильный уход за волосами, частое осветление, обесцвечивание
- Беременность, роды
- Синдром поликистозных яичников
- Инфекции кожи головы
- Побочный эффект от приема лекарств
- Псориаз
- Нарушения в работе щитовидной железы
- Дефицит витаминов и нутриентов: белка, железа, цинка, биотина
«Как эндокринолог, я хотела бы остановиться на синдроме поликистозных яичников. Это достаточно частая причина выпадения волос у женщин. СПКЯ не может проявляться только алопецией, это только часть общей клинической картины: нарушение менструального цикла, ановуляция, бесплодие, акне, гирсутизм», — говорит врач.
Если вы столкнулись с такой проблемой, то обращаться нужно уже не к трихологу и не к косметологу. СПКЯ лечит гинеколог и эндокринолог.
То же самое касается и дисфункции щитовидной железы. Выпадение волос может быть скрытым симптомом гипотиреоза или тиреотоксикоза. Если есть сомнения, нужно сдать анализ крови на ТТГ.
Марина Берковская
Здоровье
Врач-эндокринолог, терапевт
Оставить комментарий