Эксперт назвала основные причины выпадения волос

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Эндокринолог Марина Берковская перечислила часто встречающиеся факторы, которые влияют на выпадение волос.

С проблемой выпадения волос в последнее время столкнулись многие. Влияя только на симптоматику и пытаясь втирать в кожу головы чудо-сыворотки, решить проблему не получится. Нужно искать первопричину. Итак, вот основные факторы.
  • Наследственность — андрогенетическая алопеция
  • Возрастные изменения
  • Аутоиммунные заболевания — очаговое облысение
  • Восстановление после тяжелой болезни
  • Стресс
  • Неправильный уход за волосами, частое осветление, обесцвечивание
  • Беременность, роды
  • Синдром поликистозных яичников 
  • Инфекции кожи головы
  • Побочный эффект от приема лекарств
  • Псориаз
  • Нарушения в работе щитовидной железы
  • Дефицит витаминов и нутриентов: белка, железа, цинка, биотина
«Как эндокринолог, я хотела бы остановиться на синдроме поликистозных яичников. Это достаточно частая причина выпадения волос у женщин. СПКЯ не может проявляться только алопецией, это только часть общей клинической картины: нарушение менструального цикла, ановуляция, бесплодие, акне, гирсутизм», — говорит врач.

Если вы столкнулись с такой проблемой, то обращаться нужно уже не к трихологу и не к косметологу. СПКЯ лечит гинеколог и эндокринолог.

То же самое касается и дисфункции щитовидной железы. Выпадение волос может быть скрытым симптомом гипотиреоза или тиреотоксикоза. Если есть сомнения, нужно сдать анализ крови на  ТТГ.
Марина Берковская
Марина Берковская
Здоровье
Врач-эндокринолог, терапевт
Теги : Марина Берковская, выпадение волос, причины алопеции