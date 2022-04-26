Гепатит у детей: врачи предупреждают о возможных симптомах
Почти 170 детей заболели таинственным гепатитом, и один ребенок умер. Врачи называют симптомы, на которые обязательно должны обращать внимание родители.
Британский врач Хилари Джонс (доктор Хилари) сообщил, что одна из теорий, объясняющих вспышку гепатита у детей, состоит в том, что виновником может быть новая вирусная мутация, ставшая возможной из-за снижения иммунитета. Предположительно внезапный всплеск гепатита является результатом аденовируса, который в дополнение к гастроэнтериту вызывает респираторные симптомы, такие как кашель и простуда. По мнению врача, вспышка вирусного гепатита может быть связана с тем, что дети не посещали школы во время карантина. Таким образом, они не подвергались воздействию вируса в более раннем возрасте, и это означает, что у них нет повышенного иммунитета против инфекции.
В любом случае родителям нужно как можно быстрее связаться с врачом, заметив у ребенка некоторые признаки.
«У детей с гепатитом «симптомы часто начинаются с рвоты и диареи. Затем это приводит к желтухе и поражению печени», - заметил доктор Хилари.
Эксперт посоветовал обращаться к медикам при любой желтухе, а также предупредил о других возможных симптомах, таких как кожный зуд, потемнение мочи, осветление стула, крайняя усталость.
Другой британский врач, доктор Нигхат Ариф, предупредила, что у заболевших детей может происходить потеря аппетита, а также возникают скачки температуры, которую трудно контролировать, судороги.
Врачи напоминают, что гепатит – это воспаление печени. Сегодня случаи этого заболевания у детей возникают по всему миру: они зафиксированы в Индии, Испании и других странах. Большинство – в Великобритании. Ученые допускают, что массовая заболеваемость детей гепатитом имеет вирусную природу и связана с поражением аденовирусом. В то же время есть основания считать, что аденовирус не является причиной всех новых случаев, и заболеваемости поспособствовали другие вирусы, которые еще предстоит установить.
Британская служба здравоохранения NHS предупреждает о следующих возможных симптомах гепатита.
- Боль в мышцах и суставах.
- Высокая температура.
- Тошнота.
- Постоянное чувство необычайной усталости.
- Общее ощущение плохого самочувствия.
- Потеря аппетита.
- Боль в животе.
- Бледный, серый кал.
- Пожелтение глаз и кожи (желтуха).
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