Гепатит у детей: врачи предупреждают о возможных симптомах

«У детей с гепатитом «симптомы часто начинаются с рвоты и диареи. Затем это приводит к желтухе и поражению печени», - заметил доктор Хилари.

Боль в мышцах и суставах.

Высокая температура.

Тошнота.

Постоянное чувство необычайной усталости.

Общее ощущение плохого самочувствия.

Потеря аппетита.

Боль в животе.

Бледный, серый кал.

Пожелтение глаз и кожи (желтуха).