Врач Вялов назвал опасные «пищеварительные» симптомы, которые требуют медпомощи

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боль в животе

По словам врача гастроэнтеролога Сергея Вялова, долго длящаяся боль в животе вместе с сильной слабостью, температурой, тошнотой являются проявлением разных нарушений и болезней, затрагивающих пищеварительные органы.

В своем интервью врач назвал опасные «пищеварительные» симптомы, которые требуют медпомощи – нередко при этом обращаться к специалистам нужно в срочном порядке.

Внутреннее кровотечение. Возникающее в желудочно-кишечном тракте, оно может оказаться симптомом колоректального рака, других опасных повреждений. Вялов перечислил внешние симптомы, которые указывают на него.
  • Необъяснимая сильная слабость.
  • Бледность.
  • Тошнота.
  • Повышенная потливость.
  • Красноватый или очень темный, почти черный цвет стула.
Панкреатит. Он означает поражение поджелудочной железы, и особенно опасен для человека в острой форме. Вялов предупредил, что в случае этого заболевания «поджелудочная начинает разваливаться и разлагаться». Влияют на склонность к панкреатиту вирусные инфекции, нездоровое питание, злоупотребление алкоголем, курение. Медик назвал «говорящие» признаки проблемы.
  • Повышенная температура.
  • Долговременная боль в животе, которая отдает в спину.
Холецистит. Врачи говорят о нем, подразумевая воспаление желчного пузыря. Сергей Вялов указал на признаки острого холецистита, которые требуют медпомощи.
  • Боль, которая ощущается в правом боку, отдает в спину.
  • Повышенная температура тела.
  • Чувство горечи во рту.
  • Тошнота.
  • Ком в горле.
Гепатит. По словам медика, заболевание печени не имеет болевых ощущений и потому довольно долго остается неузнанным.

«Сложнее всего распознать острый гепатит, когда начинает разрушаться печень, – он поначалу не имеет симптомов, кроме резкой усталости».

Со временем проявляются следующие симптомы.
  • Темнеет цвет мочи.
  • Стул становится очень светлым.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что запор может оказаться симптомом возникшего у человека диабета 2 типа.
Сергей Вялов
Сергей Вялов
Здоровье
врач гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук
Теги : опасные симптомы, пищеварительная система, Сергей Вялов