Врач Вялов назвал опасные «пищеварительные» симптомы, которые требуют медпомощи
По словам врача гастроэнтеролога Сергея Вялова, долго длящаяся боль в животе вместе с сильной слабостью, температурой, тошнотой являются проявлением разных нарушений и болезней, затрагивающих пищеварительные органы.
В своем интервью врач назвал опасные «пищеварительные» симптомы, которые требуют медпомощи – нередко при этом обращаться к специалистам нужно в срочном порядке.
Внутреннее кровотечение. Возникающее в желудочно-кишечном тракте, оно может оказаться симптомом колоректального рака, других опасных повреждений. Вялов перечислил внешние симптомы, которые указывают на него.
- Необъяснимая сильная слабость.
- Бледность.
- Тошнота.
- Повышенная потливость.
- Красноватый или очень темный, почти черный цвет стула.
- Повышенная температура.
- Долговременная боль в животе, которая отдает в спину.
- Боль, которая ощущается в правом боку, отдает в спину.
- Повышенная температура тела.
- Чувство горечи во рту.
- Тошнота.
- Ком в горле.
«Сложнее всего распознать острый гепатит, когда начинает разрушаться печень, – он поначалу не имеет симптомов, кроме резкой усталости».
Со временем проявляются следующие симптомы.
- Темнеет цвет мочи.
- Стул становится очень светлым.
Сергей Вялов
Здоровье
врач гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук
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