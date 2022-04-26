Врач Вялов назвал опасные «пищеварительные» симптомы, которые требуют медпомощи

Необъяснимая сильная слабость.

Бледность.

Тошнота.

Повышенная потливость.

Красноватый или очень темный, почти черный цвет стула.

Повышенная температура.

Долговременная боль в животе, которая отдает в спину.

Боль, которая ощущается в правом боку, отдает в спину.

Повышенная температура тела.

Чувство горечи во рту.

Тошнота.

Ком в горле.

«Сложнее всего распознать острый гепатит, когда начинает разрушаться печень, – он поначалу не имеет симптомов, кроме резкой усталости».

Темнеет цвет мочи.

Стул становится очень светлым.