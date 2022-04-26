Как сидячий образ жизни влияет на желудочно-кишечный тракт?
Гастроэнтеролог-диетолог Яна Прудникова рассказала, почему сидячий образ жизни вреден для здоровья в целом и для ЖКТ в частности.
О том, что низкая физическая активность не лучшим образом сказывается на состоянии всего организма, знают все. Как же сидячий образ жизни влияет на наш ЖКТ?
«Когда человек находится в сидячем положении дольше 40 минут без перерыва, на стуле, на диване, за рулем, начинаются спазмы диафрагмы. Начинают сжиматься внутренние органы, а диафрагма их как бы обхватывает. Уменьшается раскрытие лёгких. Появляется кислородное голодание, нарушаются процессы пищеварения», — объясняет специалист.
Если данная ситуация часто повторяется, развивается дисфункция клапанов между органами. В результате могут появляться такие явления, как забросы содержимого из толстой кишки в тонкую, из тонкой в желудок, из желудка в пищевод, из пищевода в ротовую полость.
Мы чувствуем эти процессы в виде изжоги и отрыжки — приятного мало. Из того, что невидно невооруженным глазом — нарушения микрофлоры в кишечнике, в нем начинают разрастаться бактерии.
Также из-за сидячего образа жизни страдает желчный. В нем появляются перегибы, которые мешают нормальному желчеоттоку и провоцируют заброс желчи в желудок и даже в рот. Изжога, воспалительные процессы в желудке и пищеводе, запах изо рта — самые безобидные из симптомов.
Старайтесь увеличивать физическую активность, если ваша работа сидячая, регулярно делайте перерывы на физкультминутки.
Яна Прудникова
Здоровье
Гастроэнтеролог-диетолог
Оставить комментарий