Как сидячий образ жизни влияет на желудочно-кишечный тракт?

«Когда человек находится в сидячем положении дольше 40 минут без перерыва, на стуле, на диване, за рулем, начинаются спазмы диафрагмы. Начинают сжиматься внутренние органы, а диафрагма их как бы обхватывает. Уменьшается раскрытие лёгких. Появляется кислородное голодание, нарушаются процессы пищеварения», — объясняет специалист.

О том, что низкая физическая активность не лучшим образом сказывается на состоянии всего организма, знают все. Как же сидячий образ жизни влияет на наш ЖКТ?Если данная ситуация часто повторяется, развивается дисфункция клапанов между органами. В результате могут появляться такие явления, как забросы содержимого из толстой кишки в тонкую, из тонкой в желудок, из желудка в пищевод, из пищевода в ротовую полость.Мы чувствуем эти процессы в виде изжоги и отрыжки — приятного мало. Из того, что невидно невооруженным глазом — нарушения микрофлоры в кишечнике, в нем начинают разрастаться бактерии.Также из-за сидячего образа жизни страдает желчный. В нем появляются перегибы, которые мешают нормальному желчеоттоку и провоцируют заброс желчи в желудок и даже в рот. Изжога, воспалительные процессы в желудке и пищеводе, запах изо рта — самые безобидные из симптомов.Старайтесь увеличивать физическую активность, если ваша работа сидячая, регулярно делайте перерывы на физкультминутки.