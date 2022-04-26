Эксперт назвала 5 симптомов, при которых пора обратиться к маммологу

«Симптомов, которые указывают на проблемы в грудной зоне, много и они обширные. Всегда лучше выявить проблемы на начальном этапе, чтобы не столкнуться с тяжелыми последствиями», — говорит эксперт.

Рак груди в последнее время демонстрирует совсем нерадостную динамику. Кроме того, что заболевание стало встречаться значительно чаще, в добавок к этому патология серьезно помолодела.Здесь важно не пропустить первые тревожные звоночки, которыми организм будет сигнализировать о проблеме на первоначальных этапах, чтобы не запустить ее до более тяжелых стадий, когда помочь уже невозможно.Итак, на что нужно обратить внимание? Есть сигналы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Это отёчность в зоне груди, также может меняться форма груди без видимой на то причины.Очень тревожный сигнал, если из сосков начала выделяться жидкость, появились болезненные ощущения в молочных железах, а также в области подмышек.Можно время от времени мягко прощупывать молочные железы, важно, чтобы в этой части не было никаких уплотнений. Если вы заметили даже один из перечисленных симптомов, не затягивайте с походом к гинекологу-маммологу.