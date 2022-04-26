Что может вызвать постоянное слезотечение
К британскому доктору Мартину Скарру обратился 87-летний пациент. Из правого глаза у него всё время выделяются слёзы, так что мужчина интересуется, не является ли это возрастным явлением.
Существует несколько разных причин устойчивого слезотечения, которое в медицине известно, как эпифора, но возраст в их число не входит. Передняя часть глаза - это влажная поверхность, и здесь постоянно производятся слёзы, которые выводятся отсюда далее по носослезному протоку, идущему от внутреннего угла глаза к носу. Но этот канал может быть заблокирован в результате инфекции или воспаления в носовых пазухах, и подобная патология сохраняется порой довольно долго. Даже после того, как сильный насморк или приступ аллергии прошли.
Для выявления закупорки носослезного канала врачи часто используют глазные капли с флуоресцеином - ярко-оранжевой жидкостью. Их закапывают в глаз, и краситель стекает через ноздрю со стороны закапанного глаза в течение минуты. Если этого не происходит, значит, носослезный проток заблокирован, и требуется встреча с офтальмологом для прочистки протока. Если же он не закупорен, то возможны две другие причины.
Первая - это эктропион или выворот век, при котором нижнее веко как бы провисает наружу и не касается поверхности глаза. А значит, его функция "стеклоочистителя" выключена, и веко не отталкивает слезы в сторону носослезного канала. Вторая причина - сухость глаз, как бы парадоксально это не звучало. Она возникает из-за того, что мейбомиевые железы в веках не производят достаточного количества масла также из-за блокады. Отсутствие масла в слезной пленке означает, что слёзы не омывают переднюю часть глаза, а выпадают как бы сразу из-под века. С выворотом век нужно обращаться к офтальмологу, так как может потребоваться небольшая операция. Но если не хватает масла в слезах, это можно лечить самостоятельно с помощью разного рода теплых компрессов. В любом случае, их должен также назначить врач. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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