Женщинам предложили альтернативу оральных контрацептивов
Вполне возможно, что эра оральных контрацептивов заканчивается. Эксперты в области фертильности разработали контрацептив по требованию, который женщины могут принять незадолго до секса.
Уже очень скоро представительницам прекрасного пола, ведущим активную половую жизнь, не придётся каждый день глотать таблетки для контрацепции. Исследователи из Стэнфордского университета в Калифорнии обнаружили то, что они называют очень многообещающей терапией по требованию. Это означает, что её можно будет принимать незадолго перед сексом. Оказывается, что комбинация таблетки для постконтактной контрацепции и лекарства от артрита нарушает овуляцию на пике фертильности. Этот коктейль, состоящий из двух таблеток, является наилучшим кандидатом для того, чтобы приниматься перед сексом.
Данная терапия нарушает овуляцию – высшую точку менструального цикла, когда шансы женщины забеременеть являются максимальными. Именно так работает и традиционный гормональный контрацептив. Исследователи утверждают, что пациенты и врачи очень заинтересовались развитием такого контрацептива по требованию.
Нынешнее таблетки для контрацепции могут провоцировать различные побочные эффекты, включая перепады настроения, тошноту, головные боли, плавно увеличивая риск кровяных сгустков и рака шейки матки. Известно, что для достижения эффекта оральные контрацептивы необходимо принимать каждый день либо три недели в месяц, а единственными разновидностями контрацепции по требованию являются презервативы и спирали. Сейчас же учёные предложили комбинировать 30 мг ацетата улипристала с 30 мг мелоксикама. Первый препарат задерживает выход яйцеклетки, а второй являет собой противовоспалительное средство от ревматоидного артрита и некоторых других состояний. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Стэнфордский университет
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