Эксперт назвала 10 причин отказаться от курения
Нутрициолог Татьяна Евстигнеева рассказала о том, какие органы и системы в первую очередь страдают от никотиновой зависимости.
Ученые давно признали никотиновую зависимость самой распространенной в мире. По результатам исследований ВОЗ, курение занимает первое место среди причин смертности, которые можно предотвратить.
«Каждый год в мире умирает примерно 5 млн. человек из-за болезней, связанных с потреблением никотина, и эта цифра растет», — отмечает специалист.⠀
Причин отказаться от курения множество. Назовем самые значимые риски.
- Табак делает зубы желтыми, способствует появлению зубного налета
- Курящие люди раньше стареют, кожа истощается, теряет упругость из-за дефицита белка и витамина А
- Повышается риск появления псориаза
- В десятки раз увеличивается риск развития рака легких
- Курильщики чаще страдают сердечными патологиями
- Умственное развитие ухудшается, возрастает риск деменции
- У женщин, которые курят, месячные проходят болезненнее
- Ухудшается снабжение тканей и клеток кислородом
- У мужчин, которые курят, реже рождаются сыновья
- У злостных заядлых курильщиков понижается уровень IQ
- Курение — одна из причин бесплодия
Бросить курить нелегко, особенно если вредная привычка была с вами много лет. Но чем быстрее вы сможете ее победить, тем меньший вред нанесете своему организму. Отказ от табака способен продлить жизнь на 10 лет. Отличная мотивация!
Татьяна Евстигнеева
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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