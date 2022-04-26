Эксперт назвала 10 причин отказаться от курения

«Каждый год в мире умирает примерно 5 млн. человек из-за болезней, связанных с потреблением никотина, и эта цифра растет», — отмечает специалист.

Табак делает зубы желтыми, способствует появлению зубного налета

Курящие люди раньше стареют, кожа истощается, теряет упругость из-за дефицита белка и витамина А

Повышается риск появления псориаза

В десятки раз увеличивается риск развития рака легких

Курильщики чаще страдают сердечными патологиями

Умственное развитие ухудшается, возрастает риск деменции

У женщин, которые курят, месячные проходят болезненнее

Ухудшается снабжение тканей и клеток кислородом

У мужчин, которые курят, реже рождаются сыновья

У злостных заядлых курильщиков понижается уровень IQ

Курение — одна из причин бесплодия

Ученые давно признали никотиновую зависимость самой распространенной в мире. По результатам исследований ВОЗ, курение занимает первое место среди причин смертности, которые можно предотвратить.Причин отказаться от курения множество. Назовем самые значимые риски.Бросить курить нелегко, особенно если вредная привычка была с вами много лет. Но чем быстрее вы сможете ее победить, тем меньший вред нанесете своему организму. Отказ от табака способен продлить жизнь на 10 лет. Отличная мотивация!