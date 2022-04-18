Мало двигаетесь? Нутрициолог рассказала об опасности гиподинамии

«Основная „мишень“ гиподинамии — сердечно-сосудистая система. У пациентов наблюдаются атеросклеротические поражения сосудов, которые способствуют развитию ишемической болезни сердца. Возникает артериальная гипертензия. Уровень смертности от инфаркта и сердечной недостаточности у больных с гиподинамией на 20-30% выше, чем в среднем по популяции», — отмечает эксперт.

Гиподинамия на сегодняшний день входит в первую пятерку наиболее распространенных причин смертности. Впереди только гипертония и повышенный сахар в крови. Из-за последствий, связанных со слишком низкой физической активностью, ежегодно умирает более 3 млн. человек в мире.Из-за недостаточной физической активности страдает опорно-двигательная система. Возникает остеопороз, увеличивается риск переломов. Активный образ жизни уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, сахарного диабета второго типа.Умеренные регулярные нагрузки помогают предупредить возникновение рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин, проблем с толстым кишечником. Нормализуется сон, улучшается настроение, уходит депрессия.Какую физическую активность можно считать достаточной для поддержания здоровья? Детям — час, взрослым до 65 лет — два часа умеренной ежедневной физической активности. Это не значит, что вы должны два часа тренироваться в зале. Можно начать с ходьбы или легких пробежек.