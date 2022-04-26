У любителей вина обнаружили менее вредный жир
Поклонники красного и белого вина переносят менее вредный жир вокруг внутренних органов, чем любители пива и более крепких спиртных напитков. К такому выводу пришли исследователи из Университета Айовы в США.
У каждого человека есть какие-то предпочтения в области спиртных напитков, а значительное количество не пьёт вовсе. В России особой популярностью пользуются крепкие горячительные напитки и пиво, как показывают данные по продажам. Однако оказалось, что именно их любители переносят вокруг внутренних органов высокий уровень вредного жира, связанного с болезнями сердца. А вот у поклонников вина ситуация прямо противоположная. Красное вино, как установлено, связано со сниженным уровнем висцерального жира, возникающего вокруг органов, который может вызвать целый ряд серьёзных нарушений со здоровьем. Он отличается от традиционного абдоминального жира, часто формирующего тот самый пивной живот.
Хотя оно в общем не производит защитного эффекта, любители белого вина также больше защищены от скоплений висцерального жира, по сравнению с поклонниками прочих разновидностей алкоголя. У белого вина есть и ещё один плюс - оно повышает минеральную плотность костей. Конечно, только при умеренном употреблении. А это очень важно для профилактики переломов по мере старения.
Исследование охватило около 2 000 человек в возрасте от 40 до 79 лет, их опрашивали, сканировали, проводили физические осмотры. Учёные смотрели не на прибавку в весе, а на отложение висцерального жира вокруг внутренних органов вроде печени, поджелудочной железы и кишечника. У каждого алкогольного напитка имеется различной профиль нутриентов, так что строгое предпочтение вина или пива приводило к различным композициям жира в теле. Так, любители пива имели самую значительную талию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Айовы
Здоровье
общественный исследовательский университет в США, расположенный в городе Айова-Сити штата Айова
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