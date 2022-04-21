Ученые: белое вино полезно для костей
Употребление пива и крепких спиртных напитков приводит к большему накоплению висцерального жира, который связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома и других осложнений для здоровья. А вот для употребления вина такой связи не обнаружено. Такие данные получили ученые из Университета штата Айова, результаты исследования они представили в журнале Obesity Science & Practice. Работа проводилась под руководством Бриттани А. Ларсен, аспиранта факультета неврологии.
Для белого вина ученые даже обнаружили плюс. Его употребление в умеренных количествах может уплотнять кости у пожилых людей. В частности, в исследовании было обнаружено, что у людей, которые употребляли именно белое вино, была более высокая минеральная плотность костей.
Ученые использовали данные из Британского биобанка. В частности, оценивалось здоровье 1 869 человек в возрасте от 40 до 79 лет. Они сообщали о демографических факторах, потреблении алкоголя, питании и образе жизни. Затем у участников собрали образцы крови, измерили рост, вес и состав тела.
Результаты показали, что большее употребление пива и крепких алкогольных напитков приводило к большему количеству висцерального жира. Умеренное употребление красного вина было связано с меньшим количеством висцерального жира.
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Бриттани А. Ларсен
Здоровье
Аспирантка факультета неврологии Университета штата Айова
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