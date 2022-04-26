Врач Абакумов: как связаны группы крови и склонность к тромбообразованию
Наличие определенной группы крови может говорить о повышенной склонность к тромбообразованию, об этом сообщил в интервью терапевт Олег Абакумов.
В своем интервью Абакумов назвал факторы, обусловливающие подверженность человека тромбозу. Одним из таких факторов, по словам медика, является группа крови человека – обладатели некоторых групп чаще страдают от последствий тромбов.
«Согласно данным последних исследований, тромбозам подвержены обладатели второй и третьей групп крови», - заметил эксперт.
Абакумов уточнил, что для людей с вышеназванными группами крови риск возникновения тромбов является повышенным на 30%. В свою очередь, люди, в жилах которых течет кровь первой группы, демонстрируют самую низкую склонность к тромбообразованию.
Терапевт добавил, что тромбы, представляющие собой нерассасывающиеся сгустки крови, формируются в кровеносных сосудах вследствие травм, хирургических вмешательств, некоторых заболеваний, ожирения. Самая большая опасность тромбов – это их способность проникать в кровоток и вызывать эмболию, то есть, закупорку артерий. Последствием подобной закупорки могут стать, например, сердечный приступ или инсульт, легочная эмболия – все это потенциально смертоносные состояния.
«Чтобы проверить свой риск тромбообразования, можно сдать анализ крови на Д-димер. Если он окажется повышенным, то есть смысл провериться на гомоцистеин и обратиться к врачу», - резюмировал Абакумов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заподозрить возникший у человека тромбоз можно по распухшим конечностям.
Олег Абакумов
Здоровье
врач-терапевт, пульмонолог, гериатр, профпатолог.
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