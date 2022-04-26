Врач Абакумов: как связаны группы крови и склонность к тромбообразованию

«Согласно данным последних исследований, тромбозам подвержены обладатели второй и третьей групп крови», - заметил эксперт.

«Чтобы проверить свой риск тромбообразования, можно сдать анализ крови на Д-димер. Если он окажется повышенным, то есть смысл провериться на гомоцистеин и обратиться к врачу», - резюмировал Абакумов.