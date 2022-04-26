Гастроэнтеролог назвала продукты, которые вызывают сонливость

«В первую очередь, это продукты из обработанного мяса — колбаса, ветчина, сосиски. Сочетание жира, белка и соли — тяжелая для усвоения пища, для расщепления которой организму требуется много энергии. Это вызывает сонливость после еды», — говорит доктор.

Если хотите сохранить на протяжении дня бодрость и ясность сознания, избегайте употребления этих продуктов.Фисташки, которыми многие любят подкрепиться в качестве перекуса, из-за высокого содержания магния оказывают успокоительный и расслабляющий эффект. То же самое с черносливом и бананами, которые также является источником магния и кальция.Кофе — думаете взбодриться? Одной чашкой — да, а вот если счет пойдет на 3-4 порции, высокая дозировка кофеина, наоборот, обернется сонливостью. Таким образом организм включает защитную реакцию, предупреждая перегрузку мозга.Мучное и выпечка — если любите подкрепиться в течение дня плюшками, будьте готовы, что после обеда вас будет клонить в сон. Все дело в повышении глюкозы, которое будет вызвано сочетанием сахара и мучного.Желание прилечь может вызвать и вишневый сок. Секрет в высоких дозах триптофана, из которого образуется гормон сна — мелатонин. Если у вас, наоборот, есть проблемы с засыпанием, введите в привычку пить вишневый сок утром и вечером. Бессонницу как рукой снимет.Чай из ромашки — благодаря содержанию глицина, оказывает на организм седативное влияние, помогает снять напряжение с мышц и расслабить нервную систему.