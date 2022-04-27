Диабет 1 типа у родителей влияет на когнитивное развитие детей

«Более низкие результаты тестов у потомства матерей с диабетом 1 типа, по-видимому, отражают негативную связь наличия у родителей хронического заболевания, а не специфическое неблагоприятное влияние болезни на плод во время беременности», - отмечает Спангмозе.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS Medicine, когнитивное развитие детей может быть нарушено из-за наличия диабета 1 типа у кого-то из родителей. Исследование впервые показывает, что с более низкой успеваемостью в школе может быть связано наличие у родителя хронического заболевания.Влияние материнского диабета во время беременности на когнитивные способности детей широко исследовано. Глюкоза проникает через плаценту, а высокий уровень сахара в крови матери, гипергликемия, может повлиять на развитие плода, включая мозг ребенка. А вот о влиянии наличия диабета 1 типа у родителей известно мало.Энн Лэрке Спангмозе и ее коллеги из Университетской больницы Копенгагена, Дания, получили данные из регистров, а также результаты тестов по математике для третьего и шестого классов и по чтению для второго, четвертого, шестого и восьмого классов. В состав группы вошли 622 тыс. детей в возрасте от 6 до 18 лет, посещавших государственные школы в течение семилетнего периода.У 2 144 детей мать имела диабет 1 типа, у 3 474 детей отец имел диабет 1 типа, еще 616 тыс. детей были выбраны в качестве контрольной группы. Дети матерей и отцов с диабетом 1 типа имели средние баллы 54,2 и 54,4 соответственно, по сравнению со средними баллами 56,4 у детей из контрольной группы. Команда признает, что наличие у родителей серьезного хронического заболевания, такого как диабет 1 типа, может вызвать стресс и отрицательно сказаться на успеваемости ребенка в школе.Ранее специалисты сообщили, о каком хроническом заболевании сигналят мушки в глазах.