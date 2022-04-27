Гепатит: на какие симптомы нужно обращать внимание
Развитие гепатита может быть результатом чрезмерного употребления алкоголя или вирусной инфекции.
Гепатит – это общий термин, описывающий воспаление печени. Существует несколько различных типов заболевания, которые вызываются разными вирусами и лечатся по-разному.
Каковы симптомы гепатита?
Кратковременный гепатит часто протекает бессимптомно, поэтому бывает трудно понять, что человек страдает этим заболеванием.
Если симптомы развиваются, они могут включать следующие состояния:
- боль в мышцах
- высокая температура
- усталость
- общее плохое самочувствие
- потеря аппетита
- зудящая кожа
- темная моча
- бледный стул серого оттенка.
Что такое гепатит Е? Существует множество различных типов вирусной инфекции, но гепатит Е в настоящее время является наиболее распространенной формой краткосрочного гепатита. Вирус в основном связан с употреблением в пищу недоваренного мяса, дичи или моллюсков. В целом гепатит Е является относительно легким, но он может быть более серьезным для людей с уже слабой иммунной системой.
Объяснение различных типов гепатита...
Гепатит А
- Вызывается вирусом гепатита А при употреблении пищи или питья, загрязнения фекалиями инфицированного человека.
- Обычно проходит в течение нескольких месяцев.
- Специфического лечения нет.
- Вызывается вирусом гепатита В через кровь инфицированного человека
- Обычно передается через инфицированные иглы, от беременных женщин к детям, а также при незащищенном половом контакте.
- Большинство инфицированных взрослых способны бороться с вирусом и выздоравливают через несколько месяцев.
- У детей может развиться хронический гепатит, который может привести к циррозу и раку печени.
- Его можно лечить противовирусными препаратами.
- Вызывается вирусом гепатита С через контакт кровь-к-крови с инфицированным человеком.
- Обычно распространяется через иглы.
- Может оставаться в организме на протяжении многих лет. Эти случаи хронического гепатита С способны вызывать цирроз печени, печеночную недостаточность.
- Вызывается вирусом гепатита D, который воздействует только на людей, уже зараженных гепатитом В.
- Передача через кровь или при незащищенном половом контакте.
- Вызывается вирусом гепатита Е, в основном распространяемым через потребление сырого мяса
- Как правило, бывает несложным и краткосрочным.
- Вызывается чрезмерным потреблением алкоголя.
- Может вызвать внезапную желтуху, печеночную недостаточность
- Прекращение употребления алкоголя обычно позволяет телу восстановиться.
- Риск этого вида гепатита можно снизить, сократив потребление алкоголя.
Оставить комментарий