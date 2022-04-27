Гепатит: на какие симптомы нужно обращать внимание

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печень

Развитие гепатита может быть результатом чрезмерного употребления алкоголя или вирусной инфекции.

Гепатит – это общий термин, описывающий воспаление печени. Существует несколько различных типов заболевания, которые вызываются разными вирусами и лечатся по-разному.

Каковы симптомы гепатита?

Кратковременный гепатит часто протекает бессимптомно, поэтому бывает трудно понять, что человек страдает этим заболеванием.
Если симптомы развиваются, они могут включать следующие состояния:
  • боль в мышцах
  • высокая температура
  • усталость
  • общее плохое самочувствие
  • потеря аппетита
  • зудящая кожа
  • темная моча
  • бледный стул серого оттенка.
 Долговременный гепатит также может развиваться бессимптомно – иногда вплоть до полного отказа печени. Выявляют его в анализах крови.

Что такое гепатит Е? Существует множество различных типов вирусной инфекции, но гепатит Е в настоящее время является наиболее распространенной формой краткосрочного гепатита. Вирус в основном связан с употреблением в пищу недоваренного мяса, дичи или моллюсков. В целом гепатит Е является относительно легким, но он может быть более серьезным для людей с уже слабой иммунной системой.

Объяснение различных типов гепатита...

Гепатит А
  • Вызывается вирусом гепатита А при употреблении пищи или питья, загрязнения фекалиями инфицированного человека.
  • Обычно проходит в течение нескольких месяцев.
  • Специфического лечения нет.
Гепатит Б
  • Вызывается вирусом гепатита В через кровь инфицированного человека
  • Обычно передается через инфицированные иглы, от беременных женщин к детям, а также при незащищенном половом контакте.
  • Большинство инфицированных взрослых способны бороться с вирусом и выздоравливают через несколько месяцев.
  • У детей может развиться хронический гепатит, который может привести к циррозу и раку печени.
  • Его можно лечить противовирусными препаратами.
Гепатит С
  • Вызывается вирусом гепатита С через контакт кровь-к-крови с инфицированным человеком.
  • Обычно распространяется через иглы.
  • Может оставаться в организме на протяжении многих лет. Эти случаи хронического гепатита С способны вызывать цирроз печени, печеночную недостаточность.
Гепатит Д
  • Вызывается вирусом гепатита D, который воздействует только на людей, уже зараженных гепатитом В.
  • Передача через кровь или при незащищенном половом контакте.
Гепатит Е
  • Вызывается вирусом гепатита Е, в основном распространяемым через потребление сырого мяса
  • Как правило, бывает несложным и краткосрочным.
Алкогольный гепатит
  • Вызывается чрезмерным потреблением алкоголя.
  • Может вызвать внезапную желтуху, печеночную недостаточность
  • Прекращение употребления алкоголя обычно позволяет телу восстановиться.
  • Риск этого вида гепатита можно снизить, сократив потребление алкоголя.
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