Рак: как определить, является ли онемение конечностей симптомом болезни
Онемение, ощущаемое в конечностях, иногда может быть признаком рака.
Врачи не устают подчеркивать важность осведомленности людей о предупреждающих симптомах рака – эти знания могут помочь тысячам пациентов получить своевременное лечение. Специалисты из Macmillan Cancer Support предупреждают: иногда возникающее в организме онкологическое заболевание вызывает повреждение нервов, способствующее онемению пальцев рук и ног.
«Рак является результатом быстрого размножения поврежденных ДНК-клеток, которые конгломерируют, образуя злокачественные опухоли.
К тому времени, когда его диагностируют, рак часто распространяется на соседние органы или конечности – это может вызывать разные осложнения, включая повреждение нервов», - поясняют онкологи.
К тому времени, когда его диагностируют, рак часто распространяется на соседние органы или конечности – это может вызывать разные осложнения, включая повреждение нервов», - поясняют онкологи.
Врачи уточняют, что рак может вызвать периферическую невропатию в области тела, где опухоль растет близко к нерву и давит на него. Например, при раке молочной железы возможны онемение, покалывание или боль в соседней руке.
В свою очередь, некоторых видах рака организм может вырабатывать вещества, которые повреждают периферические нервы, способствуя развитию паранеопластического синдрома. При этом возникают проблемы с движением мышц, координацией, сенсорным восприятием. Такой особенностью, в частности, отличаются рак легких, миелома, лимфома.
Как определить, является ли возникшее онемение конечностей симптомом рака?
Специалисты говорят, что, помимо него, будут ощущаться другие симптомы.
«Возникновение других симптомов, таких как усталость, нарушение аппетита, потеря веса, припухлости или ночная потливость, могут давать подсказку к пониманию того, вызвано ли покалывание в конечностях раком».
Чем опасна периферическая невропатия. Данное нарушение, которое может развиться как симптом рака, означает поражение нервов, передающих сообщения в мозг и из него.
Покалывание и онемение в конечностях часто являются лишь верхушкой айсберга симптомов невропатии. Иногда это состояние влияет на другие функции организма, такие как пищеварение, мочеиспускание и кровообращение, а также может содействовать развитию такого опасного нарушения как гангрена.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что развитию рака в значительной степени может способствовать употребление продуктов с нитритами.
Macmillan Cancer Support
Здоровье
одна из крупнейших британских благотворительных организаций, предоставляющая помощь, людям, страдающим онкологическими заболеваниями
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