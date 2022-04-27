Рак: как определить, является ли онемение конечностей симптомом болезни

«Рак является результатом быстрого размножения поврежденных ДНК-клеток, которые конгломерируют, образуя злокачественные опухоли.

К тому времени, когда его диагностируют, рак часто распространяется на соседние органы или конечности – это может вызывать разные осложнения, включая повреждение нервов», - поясняют онкологи.

«Возникновение других симптомов, таких как усталость, нарушение аппетита, потеря веса, припухлости или ночная потливость, могут давать подсказку к пониманию того, вызвано ли покалывание в конечностях раком».