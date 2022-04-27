Нужно ли принимать аспирин каждый день
Миллионы людей в разных странах мира ежедневно принимают аспирин, который является одним из самых доступных по стоимости антикоагулянтов. Однако исследование показало, что риски этой привычки перевешивают возможную пользу.
На протяжении многих лет лица пожилого возраста принимают по одной таблетке аспирина каждый день для профилактики инфарктов и инсультов, возникающих из-за тромбов. Аспирин разжижает кровь, это самый доступный по стоимости антикоагулянт. Долго время считалось, что длительный прием аспирина безопасен. Однако недавно данное мнение изменилось, и приём аспирина рекомендовали только для людей, кто уже перенёс инфаркт, прошёл через стентирование или столкнулся с инсультом.
Если же вы просто хотите получить дополнительную защиту, то в этом случае вред от длительного приёма аспирина может перевесить пользу. А основным риском этого препарата является опасность внутренних кровотечений именно по той причине, что аспирин разжижает кровь. Последние по времени исследования демонстрируют, что риск желудочно-кишечных и внутричерепных кровотечений достаточно высок для того, чтобы не принимать аспирин лицам старше 60 лет. В возрастной группе от 40 до 60 приема лекарства, возможно, можно продолжать, но в низких дозах. И только в том случае, если вероятность сердечно-сосудистых болезней превышает 10%.
Но помимо приёма аспирина существуют и другие методы защиты сердца и сосудов. Например, отказ от курения, контроль над уровнем холестерина и диабетом, правильное питание и физические нагрузки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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