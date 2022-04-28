Взрослые с астмой имеют повышенный риск ожирения

«Исследования показывают, что астма и ожирение имеют некоторые общие социально-экономические, поведенческие и экологические факторы риска, которые могут привести к развитию обоих заболеваний. Некоторые предыдущие исследования были сосредоточены на механизмах, с помощью которых ожирение может привести к астме, но обратной зависимости до недавнего времени не обнаруживали», - рассказывает Субхабрата Мойтра, глава исследования, постдокторант Университета Альберты.

Исследование, в котором приняли участие более 8 700 человек из 11 европейских стран и Австралии, показало, что взрослые, страдающие астмой, чаще сталкиваются с ожирением в более позднем возрасте. Исследование, проведенное Барселонским институтом глобального здравоохранения (ISGlobal), также показало, что риск выше среди пациентов с неаллергической астмой, у тех, кому диагноз поставили давно, и тех, кто проходит лечение кортикостероидами. Результаты опубликованы в журнале Thorax.Ученые использовали данные когортного исследования, собранные в ходе трех волн в период с 1990 по 2014 год с последующими визитами с интервалом примерно в 10 лет. Данные собирались с помощью опросников, тестировалась функция легких, определялся индекс массы тела участников, а также статус и характеристики астмы.Между первым и вторым наблюдениями ожирение развилось у 14,6 % участников, не страдающих астмой, а среди участников, страдающих астмой, этот процент увеличился до 16,9 %. Разница между двумя группами стала более очевидной при переводе цифр в относительный риск. Ученые приняли во внимание другие факторы и увидели, что у людей с астмой риск ожирения выше на 21 % по сравнению с участниками без астмы.У людей с более длительной продолжительностью заболевания риск ожирения был на 32 % выше, чем у участников с более короткой продолжительностью. А у пациентов с неаллергической астмой риск был повышен на 47 %, по сравнению с пациентами, у которых причиной астмы была аллергия. Те участники, которые лечили респираторное заболевание кортикостероидами, показали на 99 % более высокий риск ожирения по сравнению с теми, кто не использовал подобные препараты.Ранее специалисты рассказали, какую опасность для здоровья представляет редкое мытье миски собаки