Три способа снизить риск рака в пожилом возрасте
Новое исследование предполагает, что прием витамина D, жирных кислот Омега-3 и выполнение простейших тренировок снижает риск рака у ведущих активный образ жизни людей старше 70 лет. К такому выводу пришли учёные из Швейцарии.
Швейцарские ученые наблюдали более чем за 2 100 жителями 7 европейских стран со средним возрастом в 74,9 лет. 61,7% из них были женщинами. Поначалу их попросили ограничить употребление витамина D и жирных кислот Омега-3, затем их разделили на 8 групп, в каждой из которых давали различные дозировки и комбинации витамина D, Омега-3, также контролируемых программ физических нагрузок.
Авторы исследования оценивали риск рака для каждого добровольца через каждые три месяца на протяжении трех лет. Результаты показали, что среди всех участников исследования был зарегистрирован только 81 случай злокачественных новообразований. При этом риск рака был самым низким у тех, кто принимал витамин D, жирные кислоты Омега-3 и тренировался. Если же человек придерживался только двух из этих трёх рекомендаций, то риск опухоли у него чуть повышался.
Однако данное исследование имеет свои ограничения. Начнём с того, что в нём приняло участие очень небольшое число добровольцев. Кроме того, продолжительность наблюдений в три года является слишком короткой для того, чтобы говорить о способности чего бы то ни было предотвращать опухоли. Что касается физических нагрузок, то простейшие домашние упражнения по повышению силовых показателей могут эффективно вносить свой вклад в дело предотвращения рака. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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