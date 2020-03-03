Раскрыта неожиданная опасность кислот омега-3

"Наша работа показала, что прием добавок с омега-3 в течение нескольких лет может немного снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, но при этом увеличивает, хоть и незначительно, риск развития некоторых видов рака. Но данные по омега-3 в основном получены из испытаний добавок с рыбьим жиром, поэтому пока неясны последствия употребления, например, жирной рыбы - богатого источника омега-3", - рассказала доктор Ли Хупер из Медицинской школы Нориджа в Университете Восточной Англии.

К такому выводу пришли ученые, проанализировав 47 исследований в области развития онкологии, а также изучив 86 исследований, направленных на изучение сердечно-сосудистых заболеваний.