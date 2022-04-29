Каким напитком нельзя запивать парацетамол
Это наиболее популярное обезболивающее и жаропонижающее средство на планете. Оказывается, его нужно правильно запивать, чтобы получить все преимущества препарата.
На рынке доступно много лекарств для лечения легкой и умеренной лихорадки, однако парацетамол, также известный как ацетаминофен, активнее всего используется для лечения легких симптомов простуды и гриппа. Но знаете ли вы, что есть некоторые правила, которые следует соблюдать при употреблении этого препарата для лечения болезней?
Никогда не следует смешивать этот препарат с одной категорией напитков - спиртным. Потому что смешивание парацетамола с этими напитками может привести к серьезным побочным эффектам и даже к угрозе жизни. Рекомендуется избегать приема алкоголя вместе с парацетамолом, поскольку алкоголь содержит этанол. Когда вы смешиваете парацетамол с этанолом, это может вызвать такие неприятные симптомы, как тошнота, рвота, головные боли, обмороки, а также потеря координации
Когда мы говорим о потреблении лекарств, нужно понимать, что каждый препарат действует по-разному. Вот почему важно спросить своего врача о том, как принимать лекарства. В то время как некоторые средства лучше всего действуют, когда их принимают натощак, другие рекомендовано получать с едой и напитками. Что касается таблеток парацетамола, единственный напиток, которого следует избегать, - это алкоголь. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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