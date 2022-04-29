Как перестать храпеть: эксперт поделился «эффективным» трюком с подушкой, чтобы положить конец храпу
По данным Британской ассоциации храпа и апноэ во сне, почти половина населения храпит, при этом 41,5% взрослых подвержены этой привычке перед сном. Кроме того, около 57 процентов взрослых мужчин и 40 процентов взрослых женщин «становятся жертвами шумной привычки», сообщил эксперт Ник Шеклок.
Однако эта привычка может беспокоить не только храпящего человека.
Шеклок продолжил:
«Сон — очень важная часть нашей жизни, поэтому мы все должны делать все возможное, чтобы выспаться как можно лучше. К сожалению, те, кто храпит, или те, у кого храпят партнеры, могут чувствовать, что их шумным ночам нет конца».
Хотя изменение позы во сне является одним из наиболее рекомендуемых способов прекращения громкого храпа, приучить себя оставаться в одном положении после того, как вы заснете, может быть сложной задачей.
Но, по словам мистера Шеклока, именно здесь может пригодиться ваша подушка.
Он объяснил:
«Сон на спине — общеизвестный запрет на сон, когда речь идет о том, чтобы предложить вашему партнеру спокойный ночной сон. Это потому, что, когда вы лежите на спине, сила тяжести прижимает язык ко рту, что создает блокировку дыхательных путей и вызывает храп. Приучить себя менять положение для сна может быть сложно, но вы можете начать делать шаги к тому, чтобы спать комфортно на боку. Эффективные методы включают в себя подушку позади вас, чтобы вы больше не могли перевернуться на спину, подушка между вашими ногами также может обеспечить поддержку и комфорт в вашем новом положении для сна на боку».
Ваша подушка также может помочь очистить дыхательные пути. Это связано с тем, что приподнятое положение головы облегчает дыхание во время сна.
Эксперт сказал:
«Для тех, кто изо всех сил пытается перестать спать на спине, приподнятое положение головы во время сна может облегчить дыхание. Подложите перед сном еще одну подушку под голову».
Ник Шеклок
Здоровье
Эксперт по сну, основатель Bedrooms UK.
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