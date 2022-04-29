Как перестать храпеть: эксперт поделился «эффективным» трюком с подушкой, чтобы положить конец храпу

«Сон — очень важная часть нашей жизни, поэтому мы все должны делать все возможное, чтобы выспаться как можно лучше. К сожалению, те, кто храпит, или те, у кого храпят партнеры, могут чувствовать, что их шумным ночам нет конца».

«Сон на спине — общеизвестный запрет на сон, когда речь идет о том, чтобы предложить вашему партнеру спокойный ночной сон. Это потому, что, когда вы лежите на спине, сила тяжести прижимает язык ко рту, что создает блокировку дыхательных путей и вызывает храп. Приучить себя менять положение для сна может быть сложно, но вы можете начать делать шаги к тому, чтобы спать комфортно на боку. Эффективные методы включают в себя подушку позади вас, чтобы вы больше не могли перевернуться на спину, подушка между вашими ногами также может обеспечить поддержку и комфорт в вашем новом положении для сна на боку».

«Для тех, кто изо всех сил пытается перестать спать на спине, приподнятое положение головы во время сна может облегчить дыхание. Подложите перед сном еще одну подушку под голову».



