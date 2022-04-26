Полезен, если не переедать: врач назвала суточную норму сыра

«В 100 граммах сыра содержится суточная норма кальция, полезная в профилактике остеопороза у пожилых людей», - сообщила медик в комментарии изданию «АиФ».

«регулярное потребление молочных продуктов, в том числе сыра, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений сахарного диабета второго типа».

«30-50 граммов сыра в день достаточно для пользы. Если нужно ограничивать жир в рационе, то лучше съедать не более 30 граммов сыра жирностью не больше 30% или 20%».