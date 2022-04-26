Полезен, если не переедать: врач назвала суточную норму сыра
Диетолог Наталья Денисова перечислила в интервью полезные свойства сыра, но посоветовала не злоупотреблять продуктом из-за его высокой жирности и солености.
Качественный сыр является великолепным дополнением к пищевому рациону – этот вкусный и сытный продукт обеспечивает организм многими полезными веществами. В частности, сообщила Денисова, с сыром мы получаем витамин D, кальций.
«В 100 граммах сыра содержится суточная норма кальция, полезная в профилактике остеопороза у пожилых людей», - сообщила медик в комментарии изданию «АиФ».
Кроме того, сыр – это источник аминокислот: в нем присутствуют лизин, метионин, триптофан, глутатион. Получение аминокислот важно для хорошего состояния нервной системы, активной умственной деятельности, позитивного психологического настроя, вдобавок в них нуждаются мышцы, сухожилия и связки, волосы и кожа. Врач-диетолог заметила, что
«регулярное потребление молочных продуктов, в том числе сыра, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений сахарного диабета второго типа».
В то же время Денисова советует не забывать: сыр – это продукт с высоким содержанием насыщенных жиров и соли, им важно не переедать.
Медик назвала суточную норму сыра:
«30-50 граммов сыра в день достаточно для пользы. Если нужно ограничивать жир в рационе, то лучше съедать не более 30 граммов сыра жирностью не больше 30% или 20%».
При этом, говорит диетолог, избегать употребления плавленых и колбасных сыров – в такой продукции содержится слишком много искусственных добавок.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты являются полезными для укрепления суставов.
Наталья Денисова
ЗОЖ
врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук
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