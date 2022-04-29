Ученые нашли виновника тяжелых случаях коронавируса в иммунной системе

«Это похоже на систему вещания, но в этом случае сообщение смертельно», — сказал Флавелл, профессор иммунобиологии в Стерлинге и исследователь Медицинского института Говарда Хьюза.

Ученые знали, что как только вирус COVID-19 заражает легкие, он может вызвать так называемый «цитокиновый шторм» или сверхактивный иммунный ответ, который приводит к смертельному воспалению в легких. Для нового исследования команда Йельского университета во главе с научным сотрудником Эсеном Сефиком, который является частью лаборатории старшего автора Ричарда Флавелла, изучила последствия инфекции SARS-CoV-2 у мышей, сконструированных так, чтобы иметь человеческую иммунную систему.К своему удивлению, они обнаружили, что сами иммунные клетки, а не только эпителиальные клетки, выстилающие легкие, могут содержать вирус. Когда организм обнаруживает вирус в этих клетках, инфламмасомы, часть системы раннего предупреждения иммунной системы , производят и высвобождают цитокины, которые побуждают эти иммунные клетки совершить самоубийство в попытке остановить инфекцию. Однако цитокины также привлекают еще больше воспалительных клеток в легкие из крови, что приводит к порочному кругу, ведущему к пневмонии.В мышиной модели COVID-19 исследователи смогли спасти инфицированных мышей от пневмонии, заблокировав воспалительный путь NLPR3. Поскольку воспалительный путь заблокирован, клетки иммунной системы все еще были инфицированы. Но исследователи обнаружили, что они больше не вызывали воспаления и, следовательно, не могли способствовать повреждению уровня воспаления.Однако одним из побочных результатов этого спасения является то, что клетки больше не умирают и, как следствие, высвобождают больше вируса. Тем не менее, блокада пути воспаления вместе с противовирусным лечением может обеспечить способ лечения пневмонии COVID-19 и предотвращения тяжелых случаев COVID-19, говорят исследователи.Ранее Медикфорум писал о том, почему нужно есть овсянку каждый день.