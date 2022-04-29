Деменция: болезни можно избежать, улучшив здоровье глаз

«Мы уже давно знаем, что нарушение зрения является фактором риска слабоумия. Мы также знаем, что очень большую часть ухудшения зрения можно избежать или просто еще предстоит решить».

Джошуа Эрлих, старший автор исследования:Результаты исследования показали, что лучшее здоровье глаз предотвратило бы около двух процентов случаев деменции. Это эквивалент 100 000 случаев.Эрлих говорит, что исследователиОни добавили, что одна из целей исследования заключалась в том, чтобы «проиллюстрировать, что ухудшение зрения так же важно, как и ряд других давно принятых модифицируемых факторов риска деменции». Есть надежда, что, продемонстрировав влияние здоровья глаз на деменцию, можно будет выявить больше случаев раньше.Статистика показывает, что у каждого третьего человека, родившегося сегодня, в течение жизни разовьется слабоумие.Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера.• Старение• Гены• Пол и пол• Когнитивный резерв• Этническая принадлежность• Состояние здоровья и болезни• Факторы образа жизниРанее Медикфорум писал о том, почему нужно есть овсянку каждый день.