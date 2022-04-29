Деменция: болезни можно избежать, улучшив здоровье глаз
Ученые из США говорят, что улучшение зрения может предотвратить деменцию.
Джошуа Эрлих, старший автор исследования:
«Мы уже давно знаем, что нарушение зрения является фактором риска слабоумия. Мы также знаем, что очень большую часть ухудшения зрения можно избежать или просто еще предстоит решить».
Результаты исследования показали, что лучшее здоровье глаз предотвратило бы около двух процентов случаев деменции. Это эквивалент 100 000 случаев.
Эрлих говорит, что исследователи «нашли удивительным, что нарушение зрения было проигнорировано в ключевых моделях модифицируемых факторов риска деменции, которые используются для формирования политики здравоохранения и распределения ресурсов».
Они добавили, что одна из целей исследования заключалась в том, чтобы «проиллюстрировать, что ухудшение зрения так же важно, как и ряд других давно принятых модифицируемых факторов риска деменции». Есть надежда, что, продемонстрировав влияние здоровья глаз на деменцию, можно будет выявить больше случаев раньше.
Статистика показывает, что у каждого третьего человека, родившегося сегодня, в течение жизни разовьется слабоумие.
Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера.
Текущие факторы риска слабоумия говорят о болезни Альцгеймера:
• Старение
• Гены
• Пол и пол
• Когнитивный резерв
• Этническая принадлежность
• Состояние здоровья и болезни
• Факторы образа жизни
Ранее Медикфорум писал о том, почему нужно есть овсянку каждый день.
Джошуа Эрлих
Здоровье
Исследователь из Гарвардского университета (Harvard University).
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