Артрит: пасленовые овощи снимают боль или вызывают ее обострение?
В диете при артрите пасленовые овощи представляют собой несколько серую зону, при этом некоторые эксперты рекомендуют, а некоторые против их употребления. Это из-за состава овощей. Если вы не в курсе, к пасленовым относятся баклажаны, помидоры, красный сладкий перец и картофель.
Хотя эти овощи считаются «электростанциями для борьбы с болезнями», способными обеспечить достаточное количество питательных веществ, они также содержат сомнительное химическое вещество.
Иева Кубилиуте, велнес-психолог в Olio Lusso, сказала:
«Эти продукты насыщены алкалоидом под названием соланин».
Это химическое вещество, названное «виновником» боли при артрите, может быть причиной вашей боли.
Кубилиуте продолжил:
«Самостоятельные исследования утверждают, что соланин может быть токсичным, особенно при употреблении в больших количествах. Это означает, что он может усугубить боль при артрите или вызвать воспаление».
Однако в Фонде артрита считают, что это миф.
«Нет никаких научных доказательств того, что пасленовые вызывают приступы артрита», — заявляет благотворительная организация.
Несмотря на это, эксперт посоветовал контролировать потребление этих овощей.
«Поскольку ни одно исследование, похоже, не устраняет путаницу, как эксперт в области здоровья и хорошего самочувствия, я предлагаю вам ограничить употребление пасленовых. Мучительная боль при артрите — это то, чего вы, возможно, не хотите в своей жизни».
Если вы чувствуете себя смелым, Arthritis Foundation предлагает вместо этого протестировать его. Это связано с тем, что некоторые эксперты считают, что пасленовые овощи могут на самом деле содержать «мощную смесь питательных веществ, которая помогает подавлять боль при артрите».
"Однако многие люди сообщают об облегчении симптомов, когда избегают овощей паслена. Итак, если вы заметили, что боль при артрите усиливается после их употребления, подумайте об исключении всех овощей паслена из своего рациона на несколько недель, чтобы увидеть, имеет ли это значение".
Ранее Медикфорум писал о том, почему нельзя есть овсянку каждый день.
Иева Кубилиуте
Здоровье
Велнес-психолог в Olio Lusso.
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