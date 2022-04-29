Артрит: пасленовые овощи снимают боль или вызывают ее обострение?

«Эти продукты насыщены алкалоидом под названием соланин».

«Самостоятельные исследования утверждают, что соланин может быть токсичным, особенно при употреблении в больших количествах. Это означает, что он может усугубить боль при артрите или вызвать воспаление».

«Нет никаких научных доказательств того, что пасленовые вызывают приступы артрита», — заявляет благотворительная организация.

«Поскольку ни одно исследование, похоже, не устраняет путаницу, как эксперт в области здоровья и хорошего самочувствия, я предлагаю вам ограничить употребление пасленовых. Мучительная боль при артрите — это то, чего вы, возможно, не хотите в своей жизни».

"Однако многие люди сообщают об облегчении симптомов, когда избегают овощей паслена. Итак, если вы заметили, что боль при артрите усиливается после их употребления, подумайте об исключении всех овощей паслена из своего рациона на несколько недель, чтобы увидеть, имеет ли это значение".