Педиатр рассказала, как лечить кашель у грудничков

«Дома не должно быть сухо. Используйте увлажнитель, если есть проблема сухого воздуха. Ребенок не должен лежать. Пусть играет, если врач разрешил — выходите на прогулки по 15-20 минут — тренируйте дыхательную систему», — отмечает эксперт.

Огромное значение имеет микроклимат в квартире. Чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности, не забывайте проветривать помещение, при этом следите, чтобы не было сквозняков.Обязательно теплое обильное питье. Если ребенок отказывается, не нужно его заставлять. Уговорите выпивать хотя бы несколько глотков каждые полчаса.Применять откашливающие лекарства и медицинские препараты, размягчающие мокроту, можно только по назначению врача.С горчичниками и банками тоже лучше не рисковать. В самом начале болезни они могут только усугубить ситуацию. Если ребенок совсем маленький, есть риск развития обструкции и даже пневмонии. То же самое с ингаляциями и паровыми «банями». Если ингаляция — то через небулайзер.Сам по себе кашель — это симптом, защитная реакция организма, которая помогает избавиться от мокроты. Важно, чтобы не возникло осложнений. Именно поэтому заниматься самолечением крайне опасно. Каждые 4 дня вплоть до выздоровления ребенка должен осматривать педиатр и при необходимости аллерголог.