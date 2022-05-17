Детский травматизм: на что обратить особенное внимание родителям

«Убирайте все краски, лаки, растворители, порошки, моющие средства вне зоны досягаемости и видимости детей. Особенно грудничков. Убирайте из зоны доступа ребенка наполнители для электронных сигарет. Были случаи, когда маленькие дети их пробовали на вкус! Можно получить ожог пищевода и желудка», — говорит эксперт.

Впереди летний период, а это значит, что риск детского травматизма значительно возрастает. Поэтому родителям нужно проявить особую внимательность и бдительность.Также храните вне зоны доступа ребенка лекарственные препараты, сиропы.Обязательно проверьте безопасность оконных блоков. Нередки случаи, когда дети выпадали на улицу с этажей на москитных сетках. В лучшем случае такое падение закончится серьезной травмой.Если ребенок очень подвижный и любит побегать босиком, проверьте, чтобы на его пути (если речь идет о дачном участке) не было гвоздей, стекол и других опасных травматичных предметов.Если ребенок поранился о гвоздь или другой остро-режущий предмет, необходима прививка от столбняка.Нередко фактором риска для ребенка является костер или даже мангал-гриль, поэтому следите за источниками открытого огня.Проведите с ребенком заранее беседу о технике безопасности и правилах поведениях на природе, у водоемов.