5 признаков грядущей остановки сердца
Не всегда проблемы с сердцем сопровождаются только сильной болью за грудиной, требующей приезда скорой. Но по некоторым менее выраженным признакам уже можно сделать вывод о необходимости срочно посетить врача.
Остановка сердца является одной из основных причин смертности во всем мире. Это состояние характеризуется резкой потерей сердечной функции у человека, у которого может быть или не быть диагностированного заболевание сердца. Врачи говорят, что остановка сердца может произойти внезапно или на фоне других симптомов. Сердце является одним из самых важных органов вашего тела. Однако с этим органом способно произойти многое, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Вот некоторые из предупреждающих признаков того, что ваше сердце не работает должным образом:
Грудная боль
Обморок или сильная слабость
Учащенное или нерегулярное сердцебиение, связанное с одышкой
Обмороки
Внезапная сильная одышка
Кашель с белой или розовой пенистой слизью
Никогда не пропускайте вышеупомянутые симптомы, так как они являются признаком надвигающейся остановки сердца и требуют немедленного внимания медиков. Особенно не следует шутить с одышкой. Лучше иметь в доме пульсоксиметр, который покажет насыщение кислородом крови. Если этот показатель падает ниже 95% - время побеспокоить врачей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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