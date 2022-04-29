Почему люди становятся алкоголиками и страдают другими зависимостями: психиатр Лазарев
Одной из причин возникновения химических зависимостей, по словам врача психиатра Игоря Лазарева, является наследственность.
Врач поделился профессиональным мнением о том, почему люди становятся алкоголиками или страдают другими видами зависимостей. Лазарев заметил, что в большой степени риск того, будет ли человек подвержен алкоголизму или зависимостям от других веществ, обусловливается генами. В частности, от родителей может быть унаследована такая физиологическая особенность организма как низкое содержание веществ-нейромедиатров, обеспечивающих психическую стабильность. В этом случае вероятность формирования алкоголизма возрастает.
«Риск возникновения зависимостей у детей, чьи родители алкоголики или наркоманы, составляет около 50 процентов. Гены могут быть ответственными за дефицит нейромедиаторов, дофамина, серотонина – человек с таким генетическим набором с детства будет склонен к тревоге, сниженной самооценке», - сообщил Лазарев.
Также причиной зависимостей может быть психологический фактор. Замечено, что ими чаще страдают люди, пережившие в детстве потрясение, тяжелые и горестные эмоции, связанные с жестоким обращением, насилием.
Еще одну причину возникновения зависимостей психиатр видит в социальном окружении. Лазарев заметил, что дети растут в среде, которая формирует отношение к употреблению спиртного, сигарет как к чему-то нормальному, обыденному. Если при этом срабатывают дополнительные факторы – например, тяжелые жизненные обстоятельства, травмы мозга – риск зависимостей существенно возрастает.
«Генетика, родители, психологические проблемы, компания, где употребляют… все это определяет высокие риски предрасположенности к зависимости», - резюмировал врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что контроль употребляемого алкоголя способствует снижению повышенного холестерина.
Игорь Лазарев
Здоровье
врач-психиатр, нарколог
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