Почему люди становятся алкоголиками и страдают другими зависимостями: психиатр Лазарев

«Риск возникновения зависимостей у детей, чьи родители алкоголики или наркоманы, составляет около 50 процентов. Гены могут быть ответственными за дефицит нейромедиаторов, дофамина, серотонина – человек с таким генетическим набором с детства будет склонен к тревоге, сниженной самооценке», - сообщил Лазарев.

«Генетика, родители, психологические проблемы, компания, где употребляют… все это определяет высокие риски предрасположенности к зависимости», - резюмировал врач.