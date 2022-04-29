Врачи назвали отказ от пьянства способом снизить повышенный холестерин
Отказ от злоупотребления алкоголем помогает снизить повышенный уровень холестерина, констатируют врачи из NHS.
Холестерин – это жировое вещество, вырабатываемое печенью и во многих отношениях важное для здоровья (в частности, холестерин необходим для выработки гормонов и построения клеточных мембран). Проблемы возникают, когда уровень холестерина становится повышенным: с таким изменением связаны неблагоприятные сосудистые процессы, провоцирующие ухудшение кровоснабжения стратегически важных органов, их подверженность опасным патологиям.
Врачи службы здравоохранения NHS отмечают, что
«Способом снизить повышенный холестерин может стать более строгий контроль в отношении количества употребляемого спиртного и отказ от пьянства».
Что именно рекомендуют медики.
- Избегать употребления более 14 единиц алкоголя в неделю.
- Несколько дней в неделю проводить без алкоголя.
- Избегать запойного пьянства, то есть, употребления большого количества спиртного за короткое время.
Как алкоголь вредит сосудам. Когда мы употребляем алкоголь, он расщепляется и перестраивается в триглицериды. Если уровень триглицеридов становится слишком высоким, они могут накапливаться в печени, вызывая жировую болезнь. В этом случае печень хуже справляется с задачей по выведению излишков холестерина из организма, и его уровень повышается.
«Злоупотребление алкоголем может привести к сочетанию высокого уровня триглицеридов с низким уровнем «хорошего» холестерина высокой плотности ЛПВП. Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям».
Взрослым людям врачи советуют проверять уровень холестерина, даже если они чувствуют себя совершенно хорошо. Уровень общего холестерина должен быть 5 ммоль/л и меньше для здоровых взрослых или 4 ммоль/л и меньше для людей с высоким риском.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в случае повышенного холестерина у человека могут происходить определенные изменения с кожей.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
ЗОЖ
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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