Врачи назвали отказ от пьянства способом снизить повышенный холестерин

«Способом снизить повышенный холестерин может стать более строгий контроль в отношении количества употребляемого спиртного и отказ от пьянства».

Избегать употребления более 14 единиц алкоголя в неделю.

Несколько дней в неделю проводить без алкоголя.

Избегать запойного пьянства, то есть, употребления большого количества спиртного за короткое время.

«Злоупотребление алкоголем может привести к сочетанию высокого уровня триглицеридов с низким уровнем «хорошего» холестерина высокой плотности ЛПВП. Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям».