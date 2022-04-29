5 вопросов терапевту: о картошке, калориях, арахисе и кашах
Доктор Ксения Машкина ответила на популярные вопросы читателей, касающиеся питания, витаминов и составления сбалансированного рациона.
Полезна ли картошка или лучше отказаться от нее совсем? Зачем считать калории? Обязательно ли замачивать орехи? Сейчас узнаем правильные ответы на эти вопросы.
Правда, что в картошке больше вреда, чем пользы?
— Что за глупости? Картошка полезна! Виноват вовсе не картофель, а его гастрономические спутники: масло, жирные заправки и соусы. Готовьте картофель на пару либо запекайте его. Если переживаете о крахмале, ешьте картофель холодным.
Нужно ли считать калории, составлять КБЖУ на каждый день?
— Не все посчитанное и уложенное на тарелке усвоится организмом в том же количестве. Организм возьмет то, что ему нужно. И он это знает лучше вашего калькулятора. Дайте ему выбор. Самый лучший вариант — это разнообразный богатый рацион.
Если орехи замочить, а потом высушить, они будут полезны?
— Да. Именно так я делаю с грецкими орехами, миндалем и орехом пекан. Но важно знать, что передоз орехов чреват нарушением пищеварения. В день достаточно одной горсти.
Все ли каши в виде хлопьев вредные?
— Все относительно. Хлопья — это быстрый сахар. Если выбирать, то овсяные хлопья долгой варки (без глютена).
Почему диетологи советуют исключать из рациона арахис и сою?
— Потому что это аллергенные продукты. А также арахис почти весь заражен плесенью, а соя — почти вся ГМО. Лично я стараюсь избегать этих продуктов.
Ксения Машкина
Здоровье
Врач-терапевт, натуропат
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