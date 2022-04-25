5 вопросов терапевту: о питании, витаминах и полезных привычках

В основе всех наших болезней лежит питание. Не зря некоторые целители уверяют, что почти все болезни можно вылечить голодом. Что по этому поводу думает наш эксперт?— Это прекрасно! Значит, у вас была довольно простая причина низкого железа — низкая кислотность. Важно, чтобы уксус был натуральный. Принимать его нужно непосредственно перед едой.— Перед едой. Причем здесь важно, чтобы непосредственно перед едой — и сразу за ними основное блюдо. Таким образом они присоединяются к основному приему пищи, и скачков сахара не будет.— Сначала желательно поработать со слизистыми оболочками, если есть проблемы. Если вы будете сразу поднимать кислотность и гнать желчь, то будет болевой синдром.— Это значит, что вы живы. Желудок не может быть пустой и сухой. На что стоит обратить внимание — это желчь в пустом желудке, изменения слизистой оболочки, язвы, эрозии.— Наладить рацион, исключить мусорную еду (молочка, глютен). Если это не поможет, добавить кислых продуктов (лимон, цитрусовые). Если и это не помогает, добавить бетаин или яблочный уксус.