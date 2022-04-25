5 вопросов терапевту: о питании, витаминах и полезных привычках
Врач-терапевт Ксения Машкина ответила на популярные вопросы читателей, касающиеся правильного питания и здорового образа жизни.
В основе всех наших болезней лежит питание. Не зря некоторые целители уверяют, что почти все болезни можно вылечить голодом. Что по этому поводу думает наш эксперт?
После приема яблочного уксуса ферритин стал 92, был 24. Это нормально?
— Это прекрасно! Значит, у вас была довольно простая причина низкого железа — низкая кислотность. Важно, чтобы уксус был натуральный. Принимать его нужно непосредственно перед едой.
В какое время лучше есть фрукты, если перекусы нежелательны, а после еды тоже нельзя?
— Перед едой. Причем здесь важно, чтобы непосредственно перед едой — и сразу за ними основное блюдо. Таким образом они присоединяются к основному приему пищи, и скачков сахара не будет.
Поднимать кислотность желудочного сока и налаживать желчеотток — параллельно или сначала одно, а потом другое?
— Сначала желательно поработать со слизистыми оболочками, если есть проблемы. Если вы будете сразу поднимать кислотность и гнать желчь, то будет болевой синдром.
В желудке слизь. Какая может быть причина?
— Это значит, что вы живы. Желудок не может быть пустой и сухой. На что стоит обратить внимание — это желчь в пустом желудке, изменения слизистой оболочки, язвы, эрозии.
Как повысить кислотность желудочного сока?
— Наладить рацион, исключить мусорную еду (молочка, глютен). Если это не поможет, добавить кислых продуктов (лимон, цитрусовые). Если и это не помогает, добавить бетаин или яблочный уксус.
Ксения Машкина
Здоровье
Врач-терапевт, натуропат
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