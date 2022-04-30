Рак легких: у вас был кашель дольше двух недель? Это знак

«Рак легких является одним из наиболее распространенных видов рака и является наиболее распространенной причиной смерти от рака, поэтому раннее выявление часто повышает вероятность успешного лечения. Например, чем раньше диагностируется рак, когда он все еще находится на стадии I или II, тем лучше прогноз».

«Однако, в отличие от других видов рака, обычно нет ранних симптомов».

Непрерывные инфекции грудной клетки

Кашель с кровью

Боль в груди при дыхании

Одышка

Необъяснимая потеря веса

«Если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных симптомов, обратитесь к своему терапевту. «Они спросят вас о ваших симптомах и заставят вас дышать в устройство, называемое спирометром, которое измеряет, сколько воздуха вы вдыхаете и выдыхаете».