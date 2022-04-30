Рак легких: у вас был кашель дольше двух недель? Это знак
Сумайя Патель, фармацевт Pharmacy2U, утверждает, что есть несколько других ранних симптомов рака легких, которые могут возникнуть.
«Рак легких является одним из наиболее распространенных видов рака и является наиболее распространенной причиной смерти от рака, поэтому раннее выявление часто повышает вероятность успешного лечения. Например, чем раньше диагностируется рак, когда он все еще находится на стадии I или II, тем лучше прогноз».
Фармацевт добавил:
«Однако, в отличие от других видов рака, обычно нет ранних симптомов».
Патель сказал, что по мере прогрессирования заболевания появляются симптомы, в том числе новый кашель, который длится более двух недель.
Другие признаки включают в себя:
- Непрерывные инфекции грудной клетки
- Кашель с кровью
- Боль в груди при дыхании
- Одышка
- Необъяснимая потеря веса
«Если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных симптомов, обратитесь к своему терапевту. «Они спросят вас о ваших симптомах и заставят вас дышать в устройство, называемое спирометром, которое измеряет, сколько воздуха вы вдыхаете и выдыхаете».
Исследования рака говорят, что наиболее распространенными симптомами рака легких являются кашель большую часть времени, изменение кашля, который у вас был в течение длительного времени, и инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться, или инфекция грудной клетки, которая не проходит.
Потеря аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса — все это признаки.
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Сумайя Патель
Здоровье
Врач-фармацевт в Pharmacy2U.
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