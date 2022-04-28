Что помогает похудеть женщинам около 50 лет и старше: советы диетолога

«Женщины, переживающие перименопаузу и менопаузу, становятся более склонными к инсулинорезистентности и увеличению веса. Это связано с метаболическими изменениями, колебаниями активности надпочечников, щитовидной железы и половых гормонов, а также с тем, что организму становится труднее переносить углеводы», - сообщила Уильямс.

«Сосредоточьтесь на семействе крестоцветных. Брокколи, цветная и белокочанная капуста, листья свеклы, руккола особенно полезны для утилизации избытка гормонов через печень».

«Жиры, которые следует добавлять в рацион, включают оливковое масло, качественное сливочное масло, авокадо, орехи, жирную рыбу».

«Отдавайте предпочтение мясу хорошего качества, рыбе, яйцам, молочным продуктам, фасоли, чечевице, нуту, киноа, орехам и семенам».