Врач Мясников назвал факторы, наиболее существенно повышающие риск рака

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лежать на диване

Одним из самых серьезных провоцирующих рак факторов врач Александр Мясников назвал курение, также повышать вероятность появления злокачественных образований в значительной степени могут инфекции.

Известный российский медик назвал факторы, наиболее существенно повышающие риск рака. Возглавило их список курение.

«С курением связано 40 процентов случаев появления рака», - отметил доктор Мясников.

Также врач перечислил другие факторы, способствующие возникновению раковых опухолей особенно часто.
  • Неправильное питание (20% случаев).
  • Вирусные инфекции (17%).
  • Недостаток физической активности, гиподинамия (10%).
  • Употребление алкоголя (5%).
Нетрудно понять, что профилактику раковых заболеваний могут обеспечивать контроль над потреблением спиртного, занятия спортом, здоровое питание. По словам врача Мясникова, защиту организма от рака существенно улучшает режим питания, напоминающий средиземноморскую диету. Она подразумевает очень умеренное потребление красного мяса и сладостей – основу такой диеты составляет рыба и морепродукты, цельное зерно, а также овощи, употребляемые регулярно и в большом количестве.

Лучшими противораковыми овощами Мясников назвал помидоры и брокколи.

Также для профилактики рака медик посоветовал пить зеленый чай и кофе.

«Кофе является чуть ли не единственным средством, замедляющим переход гепатита в цирроз печени, от цирроза – в рак», - сообщил врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой шашлык может вызывать развитие опухолей.
Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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