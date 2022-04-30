Врач Мясников назвал факторы, наиболее существенно повышающие риск рака
Одним из самых серьезных провоцирующих рак факторов врач Александр Мясников назвал курение, также повышать вероятность появления злокачественных образований в значительной степени могут инфекции.
Известный российский медик назвал факторы, наиболее существенно повышающие риск рака. Возглавило их список курение.
«С курением связано 40 процентов случаев появления рака», - отметил доктор Мясников.
Также врач перечислил другие факторы, способствующие возникновению раковых опухолей особенно часто.
- Неправильное питание (20% случаев).
- Вирусные инфекции (17%).
- Недостаток физической активности, гиподинамия (10%).
- Употребление алкоголя (5%).
Лучшими противораковыми овощами Мясников назвал помидоры и брокколи.
Также для профилактики рака медик посоветовал пить зеленый чай и кофе.
«Кофе является чуть ли не единственным средством, замедляющим переход гепатита в цирроз печени, от цирроза – в рак», - сообщил врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой шашлык может вызывать развитие опухолей.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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