Врач Мясников назвал факторы, наиболее существенно повышающие риск рака

«С курением связано 40 процентов случаев появления рака», - отметил доктор Мясников.

Неправильное питание (20% случаев).

Вирусные инфекции (17%).

Недостаток физической активности, гиподинамия (10%).

Употребление алкоголя (5%).

«Кофе является чуть ли не единственным средством, замедляющим переход гепатита в цирроз печени, от цирроза – в рак», - сообщил врач.