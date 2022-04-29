Врач объяснил, какой шашлык может вызывать развитие опухолей

«Желательно использовать дрова, а не угли, разжигать костер без применения специальных бензин-содержащих смесей – так удастся уменьшить количество канцерогенного дыма или копоти», - объяснил Сергей Хомяков.

«готовить шашлыки предпочтительнее из птицы или рыбы, так как они проще усваиваются организмом и содержат меньше жировых прослоек».