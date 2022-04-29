Врач объяснил, какой шашлык может вызывать развитие опухолей
По словам врача Сергея Хомякова, для жарки шашлыков предпочтительнее использовать дрова вместо угля.
Врач объяснил в интервью, каким образом пожаренный на пикнике шашлык может вызывать развитие опухолей. Хомяков заметил, что когда мясо готовится на углях, могут образовываться канцерогенные вещества – их формированию способствует в том числе сгорающий жир, который выделяется из продукта и попадает на угли. Медик посоветовал готовить шашлыки, не применяя уголь или средства для облегчения розжига, поскольку в этом случае дым, пропитывающий пищу, становится концентрированно канцерогенным.
«Желательно использовать дрова, а не угли, разжигать костер без применения специальных бензин-содержащих смесей – так удастся уменьшить количество канцерогенного дыма или копоти», - объяснил Сергей Хомяков.
Также врач обратил внимание на то, что мясо шашлыка не должно зажариваться до корочки. Черную корочку на поверхности мяса есть решительно нельзя – она содержит компоненты, действующие на клетки организма как токсины. В целом, считает медик,
«готовить шашлыки предпочтительнее из птицы или рыбы, так как они проще усваиваются организмом и содержат меньше жировых прослоек».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи связывают употребление лапши быстрого приготовления с развитием цирроза печени.
Сергей Хомяков
ЗОЖ
главный врач «Инвитро-Москва»
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