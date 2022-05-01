Кардиолог объяснила, почему нельзя самостоятельно отменять лекарственные препараты

«Необходима консультация со всеми специалистами, которые назначали данные препараты. Есть несколько ситуаций в кардиологии, когда отмена препаратов чревата тяжелыми осложнениями и даже смертью. Это могут быть как перенесённые операции, так и некоторые заболевания», — говорит доктор.

Как часто бывает: пропил таблетки, стало лучше — больше пить не буду, к доктору не пойду, и так хорошо. Знакомо? Такой подход к своему здоровью может быть чреват не самыми приятными последствиями.К примеру, при повышенном артериальном давлении терапия в виде приема лекарственных средств назначается пожизненно! И даже улучшение состояния больного и стабилизация давления не является поводом для отмены приема препаратов. Артериальная гипертензия быстро вернется.В данном случае давление нормальное не потому, что человек выздоровел — а именно благодаря приему подобранных доктором препаратов.Самостоятельная отмена лекарств и прекращение их приема может стать причиной гипертонического криза, поэтому бросать их без консультации с лечащим врачом категорически нельзя.