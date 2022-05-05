Артериальная гипертензия: какие заболевания она может вызвать попутно?

«Люди мало знают о скрытых проблемах, которые развиваются со временем. Чрезмерно высокое давление на стенки артерий, вызванное АГ, может повредить как кровеносные сосуды, так и другие органы. При этом, чем выше ваше артериальное давление и чем дольше оно остается неконтролируемым, тем больше в последствии ущерб», — отмечает эксперт.

От повышенного артериального давления в нашей стране страдает огромное число людей. Многие живут с гипертонией годами, принимая таблетки для стабилизации давления.Какие осложнения может вызвать гипертония? Ведь страшна не она сама по себе, а те последствия, которые она вызывает. Один из самых опасных рисков — инфаркт или инсульт, а также сердечная недостаточность. От этого страдают около 80% всех больных с гипертонией.Суженные сосуды могут вызвать проблемы с почками, а почки — один из главных органов, которые управляют артериальным давлением.От постоянного высокого давления страдает обмен веществ, скачет инсулин, растут триглицериды, падает «хороший» холестерин. Внешне мы можем это увидеть по увеличению объема талии.Повышенное давление влияет и на наши когнитивные функции, в частности страдает память, способность усваивать новую информацию. Особенно эта проблема актуальна для детей с артериальной гипертензией.Регулярно повышенное неконтролируемое давление приближает старость. Из-за сужения сосудов мозг недополучает кровь, а вместе с ней и кислород. Это постепенно приводит к деменции.