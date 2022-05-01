Как правильно есть фрукты? Советы гастроэнтеролога
Доктор Ирина Досманова рассказала о том, как правильно есть фрукты и ягоды, чтобы они не наносили вреда организму.
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Фрукты и ягоды — прекрасная природная альтернатива сладостям. Но вместе с тем это источник большого количества углеводов и фруктозы, которая также провоцирует скачки сахара в крови.
Как же их правильно употреблять? Или фрукты на самом деле не так полезны, как мы всегда думали?
«Фрукты и ягоды — это кладезь витаминов и микроэлементов. Но фруктоза, содержащаяся в них, провоцирует выработку инсулина, что в свою очередь даёт желание ещё что-нибудь пожевать. Пектин, содержащийся в них — желчегонит. В итоге перекус одним яблоком превращается в полноценный приём пищи быстрыми углеводами. Организм получает подъем сахара в крови, увеличение веса и панкреатит», — комментирует эксперт.
Но это не значит, что от фруктов нужно отказываться совсем. Их нужно есть правильно. Добавляем фрукты в меню в первой половине дня, желательно до 16 часов. Это связано с тем, что фрукты будут гнать желчь и увеличивать секрецию соляной кислоты.
Не ешьте фрукты в отдельности, старайтесь совмещать их с приемом другой пищи. Ешьте или сразу после основного блюда, или за полтора часа до. Таких приёмов максимум два в сутки.
Не злоупотребляем, в один прием объем съеденных фруктов не должен превышать размер вашего кулака.
Ирина Досманова
Здоровье
Терапевт, гастроэнтеролог-эндокринолог
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