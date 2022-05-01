Как правильно есть фрукты? Советы гастроэнтеролога

«Фрукты и ягоды — это кладезь витаминов и микроэлементов. Но фруктоза, содержащаяся в них, провоцирует выработку инсулина, что в свою очередь даёт желание ещё что-нибудь пожевать. Пектин, содержащийся в них — желчегонит. В итоге перекус одним яблоком превращается в полноценный приём пищи быстрыми углеводами. Организм получает подъем сахара в крови, увеличение веса и панкреатит», — комментирует эксперт.

Фрукты и ягоды — прекрасная природная альтернатива сладостям. Но вместе с тем это источник большого количества углеводов и фруктозы, которая также провоцирует скачки сахара в крови.Как же их правильно употреблять? Или фрукты на самом деле не так полезны, как мы всегда думали?Но это не значит, что от фруктов нужно отказываться совсем. Их нужно есть правильно. Добавляем фрукты в меню в первой половине дня, желательно до 16 часов. Это связано с тем, что фрукты будут гнать желчь и увеличивать секрецию соляной кислоты.Не ешьте фрукты в отдельности, старайтесь совмещать их с приемом другой пищи. Ешьте или сразу после основного блюда, или за полтора часа до. Таких приёмов максимум два в сутки.Не злоупотребляем, в один прием объем съеденных фруктов не должен превышать размер вашего кулака.