Цикорий или кофе? Выбор эндокринолога

«Главное достоинство цикория — высокое содержание инулина, фруктана с отличными пребиотическими свойствами. Употребление инулина способствует росту „полезной“ кишечной микрофлоры, улучшает работу кишечника, помогает в борьбе с запорами. Инулин также является веществом, улучшающим чувствительность к инсулину», — комментирует специалист.

Говорят, что цикорий получил широкое распространение во Франции в 80-е годы прошлого века из-за дефицита кофе. Похоже, в нашей стране причина его популярности та же. Но доктор утверждает, что цикорий — это не только альтернатива кофе, но и сам по себе полезный для организма продукт.Результаты некоторых исследований говорят о том, что регулярное потребление цикория положительно влияет на углеводный обмен. Также он отличается эффективными противовоспалительными свойствами.Цикорий — настоящий кладезь полезных нутриентов. В нем содержатся витамины В6, В9, С, а также небольшое количество минералов — калий, фосфор, марганец.И самое главное — при схожести вкуса и аромата с кофе цикорий не содержит ни грамма кофеина! Поэтому его можно пить не только утром, но и вечером, не опасаясь бессонницы.Противопоказания у цикория тоже есть: есть риск аллергии, запрещен при беременности. Может спровоцировать выкидыш.