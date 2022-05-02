Антибиотики в младенчестве могут ослабить реакцию на детские вакцины

«До сих пор мы не знали, почему есть эти различия в реакции. Некоторые считали, что это вопрос везения. Но это не лучший вариант ответа», - рассказывает старший научный сотрудник, доктор Майкл Пичичеро.

Новое исследование показало, что у младенцев и детей, которым в раннем возрасте давали антибиотики, может быть менее сильный иммунный ответ на стандартные детские прививки. Это первое исследование, в котором предполагается, что антибиотики могут снижать способность детей вырабатывать антитела, борющиеся с инфекцией, в ответ на вакцинацию. Эксперты предупредили, что необходимы дополнительные исследования, и неясно, связано ли использование антибиотиков с более высокими показателями прорывных инфекций.Исследование основано на более ранней работе на лабораторных животных и одном исследовании на взрослых. Ученые связывают такой эффект антибиотиков с тем, что ими уничтожаются не только патогенные бактерии, но и полезные, населяющие кишечник человека. Последние в свою очередь играют ключевую роль в иммунной функции.Стандартные детские вакцины против таких болезней, как полиомиелит, корь, паротит и ветряная оспа, очень эффективны. Для их создания используется неживая или ослабленная версия бактерии, которая обучает иммунную систему борьбе с ней. В итоге, когда происходит контакт с обычной бактерией, иммунитет знает, как с ней бороться. Но давно было ясно, что сила иммунного ответа у детей различается.По словам Пичичеро, результаты его команды убедительно доказывают, что причиной является использование антибиотиков. И они подчеркивают важность использования лекарств только в том случае, если бактериальная инфекция подтверждена и соответствующее назначение сделал врач. В исследование включили 560 младенцев и детей ясельного возраста, у которых брали образцы крови при плановых осмотрах в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Исследователи использовали их для измерения реакции детских антител на четыре плановые прививки. В целом 342 ребенка (или 61 %) получили хотя бы один рецепт на антибиотики. Эти дети с большей вероятностью демонстрировали сниженную реакцию антител на вакцину, по сравнению с детьми, которые не получали антибиотики.Исследователи обнаружили, что среди годовалых детей, которым вводили антибиотики, чуть более 20 % имели сниженный ответ антител на какой-либо антиген в полученных вакцинах. Ученые также обнаружили, что чем больше антибиотиков выписано ребенку в первый год жизни, тем ниже уровень вакцинных антител в возрасте от 12 до 15 месяцев. Каждое назначение было связано со снижением уровня антител на показатель от 6 % до 11 %, в зависимости от вакцины. Результаты исследования опубликованы в журнале Pediatrics.Ранее ученым удалось разработать терапию, предотвращающую возвращение опухолей