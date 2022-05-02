Арнольд Шварценеггер отказался от мяса после трех серьезных операций на сердце

«Последние пять лет моей жизни я на 80 процентов питался растениями», — сообщил он фанатам в недавнем выпуске своего информационного бюллетеня. «Мое число плохого холестерина настолько низкое, что мой врач подумал, что я могу быть другим человеком и чувствовать себя здоровее и моложе в целом. Несмотря на то, что я все еще иногда ем мясо, потому что я не могу устоять перед сочным стейком, когда у меня есть друзья, или хрустящим венским шницелем в Австрии, я в основном ем растительную пищу, потому что это лучше для моего здоровья в целом».

Шварценеггер родился с генетическим пороком сердца, известным как аортальный стеноз, из-за которого ему потребовалась операция.Это происходит, когда проход между вашим сердцем и артериями не открыт полностью из-за проблемы с клапаном, и поэтому кровь не может течь к остальной части вашего тела.В 1997 году звезде хирургическим путем заменили аортальный клапан сердца на клапан легочной артерии. Легочный клапан — это клапан, который перемещает кровь от легких к сердцу. В то время легочный клапан звезды был заменен трупным клапаном.Затем в 2018 году ему снова сделали операцию на сердце — на этот раз на открытом сердце — чтобы заменить заблокированный проход между сердцем и легкими. А в октябре 2020 года, ему сделали серьезную операцию по замене аортального клапана.После операций на сердце в сети возникли вопросы о том, не связано ли пресловутое употребление бодибилдером стероидов с ухудшением его генетического состояния.Существует множество исследований, показывающих, что употребление стероидов связано с повышением артериального давления и повышением уровня «плохого» холестерина.Некоторые исследования подтверждают идею о том, что растительная диета Шварценеггера действительно могла решить его проблемы со здоровьем. По данным Комитета врачей, «режимы с низким содержанием жиров на растительной основе обычно снижают уровень ЛПНП примерно на 15–30 процентов».Ранее Медикфорум писал о ночной потливости.