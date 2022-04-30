Ночная потливость и бессонница — врач Стрэнд объяснил, когда это серьезно
Потоотделение во время сна является обычным явлением и происходит в основном по двум причинам. Во-первых, это окружающая среда, а во-вторых, проблемы со здоровьем. Эксперт по сну Андреа Стрэнд из Eachnight объясняет, почему вы потеете во время сна и как это предотвратить и лечить.
Клиника Майо перечислила множество факторов, которые могут способствовать нежелательной ночной потливости:
- Гормональные нарушения
- Апноэ во сне
- Беспокойство
- Вирусные инфекции
- Факторы образа жизни
"Для улучшения условий сна идеальная температура для включения термостата составляет от 15 до 20 градусов по Цельсию. Кроме того, добавление охлаждающего наматрасника или переход на более легкое и дышащее постельное белье из влагоотводящего материала может значительно охладить вашу кровать. Если вам недостаточно прохладно, вы всегда можете положить под подушку прохладный пакет, чтобы снизить температуру тела и остановить потоотделение".
Когда дело доходит до определенных изменений образа жизни, которые помогут улучшить сон, Андреа добавляет:
«Избегайте обильного приема пищи по крайней мере за два-три часа до сна. Это означает, что ваша пищеварительная система не будет работать после того, как вы заснете, что позволит вашему телу больше отдыхать. Отказ от острой пищи и кофеина на ночь также может стать отличным способом избавиться от ночной потливости. Кофеин является стимулятором и может увеличить частоту сердечных сокращений, что приводит к повышению артериального давления, что может активировать потовые железы».
Если ночная потливость достигает такой степени, что вы начинаете испытывать дневную усталость в результате потери сна из-за потоотделения, пора обратиться к врачу. Если вы постоянно потеете в течение двух или более недель без каких-либо признаков улучшения, вам также следует подумать о том, чтобы обратиться за профессиональной помощью. Периодические приступы бессонницы не являются поводом для беспокойства.
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Андреа Стрэнд
Здоровье
Врач, эксперт по сну в Eachnight.
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