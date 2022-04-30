Ночная потливость и бессонница — врач Стрэнд объяснил, когда это серьезно

Гормональные нарушения

Апноэ во сне

Беспокойство

Вирусные инфекции

Факторы образа жизни

"Для улучшения условий сна идеальная температура для включения термостата составляет от 15 до 20 градусов по Цельсию. Кроме того, добавление охлаждающего наматрасника или переход на более легкое и дышащее постельное белье из влагоотводящего материала может значительно охладить вашу кровать. Если вам недостаточно прохладно, вы всегда можете положить под подушку прохладный пакет, чтобы снизить температуру тела и остановить потоотделение".

«Избегайте обильного приема пищи по крайней мере за два-три часа до сна. Это означает, что ваша пищеварительная система не будет работать после того, как вы заснете, что позволит вашему телу больше отдыхать. Отказ от острой пищи и кофеина на ночь также может стать отличным способом избавиться от ночной потливости. Кофеин является стимулятором и может увеличить частоту сердечных сокращений, что приводит к повышению артериального давления, что может активировать потовые железы».