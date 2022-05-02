Врач Иванова: когда пониженное давление становится опасным для человека?
По словам терапевта Евгении Ивановой, опасным для человека может стать пониженное давление, если оно уменьшилось на 20 процентов по отношению к норме.
В своем интервью врач рассказала, что ухудшение самочувствия из-за пониженного давления – это во многом вопрос индивидуальных особенностей. Некоторые люди плохо переносят понижение АД даже на 10 пунктов, тогда как другие могут не ощущать падения на 20 и 30 пунктов.
В каких же случаях считается, что человек подвергается гипотонии или по-другому артериальной гипотензии?
«Артериальная гипотензия – это снижение давления на 20% от привычных («рабочих») значений. Например, для человека с привычным давлением 120/80 мм рт. ст. низкими будут значения меньше 96/64 мм рт. ст.», - объяснила медик.
Иванова отметила, что снижение давления является потенциально опасным состоянием – оно сопряжено с риском нарушенного кровоснабжении сосудов мозга. В ряде случае падение АД является симптомом стенокардии, ишемического инсульта, почечной недостаточности.
Врач уточнила, что наиболее опасными для человека являются случаи острой артериальной гипотензии, когда давление понижается внезапно и значительно.
«Такое состояние может возникать вследствие острого инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, тяжелых нарушений ритма сердца и т.п.», - сказала Иванова.
Говоря о хронической гипотензии, терапевт заметила, что она может не вызывать негативных симптомов, но также бывает патологической, при которой самочувствие способно ухудшаться весьма серьезно.
Иванова назвала возможные причины такой патологической гипотонии.
- Переутомление, перенапряжение.
- Длительное недоедание, голодание.
- Острые инфекционные заболевания.
- Анемия.
- Патологии сердечно-сосудистой системы.
- Заболевания желудочно-кишечного тракта.
- Почечные нарушения.
- Прием некоторых лекарств.
Евгения Иванова
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врач-терапевт
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