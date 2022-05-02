Врач Иванова: когда пониженное давление становится опасным для человека?

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плохое самочувствие

По словам терапевта Евгении Ивановой, опасным для человека может стать пониженное давление, если оно уменьшилось на 20 процентов по отношению к норме.

В своем интервью врач рассказала, что ухудшение самочувствия из-за пониженного давления – это во многом вопрос индивидуальных особенностей. Некоторые люди плохо переносят понижение АД даже на 10 пунктов, тогда как другие могут не ощущать падения на 20 и 30 пунктов.

В каких же случаях считается, что человек подвергается гипотонии или по-другому артериальной гипотензии?

«Артериальная гипотензия –   это снижение давления на 20% от привычных («рабочих») значений. Например, для человека с привычным давлением 120/80 мм рт. ст. низкими будут значения меньше 96/64 мм рт. ст.», - объяснила медик.

Иванова отметила, что снижение давления является потенциально опасным состоянием – оно сопряжено с  риском нарушенного кровоснабжении сосудов мозга. В ряде случае падение АД является симптомом стенокардии, ишемического инсульта, почечной недостаточности.

Врач уточнила, что наиболее опасными для человека являются случаи острой артериальной гипотензии, когда давление понижается внезапно и значительно.

«Такое состояние может возникать вследствие острого инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, тяжелых нарушений ритма сердца и т.п.», - сказала Иванова.

Говоря о хронической гипотензии, терапевт заметила, что она может не вызывать негативных симптомов, но также бывает патологической, при которой самочувствие способно ухудшаться весьма серьезно.

Иванова назвала возможные причины такой патологической  гипотонии.
  • Переутомление, перенапряжение.
  • Длительное недоедание, голодание.
  • Острые инфекционные заболевания.
  • Анемия.
  • Патологии сердечно-сосудистой системы.
  • Заболевания желудочно-кишечного тракта.
  • Почечные нарушения.
  • Прием некоторых лекарств.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие факторы наиболее существенно повышают риск развития рака.
Евгения Иванова
Евгения Иванова
Здоровье
врач-терапевт
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