Врач Иванова: когда пониженное давление становится опасным для человека?

«Артериальная гипотензия – это снижение давления на 20% от привычных («рабочих») значений. Например, для человека с привычным давлением 120/80 мм рт. ст. низкими будут значения меньше 96/64 мм рт. ст.», - объяснила медик.

«Такое состояние может возникать вследствие острого инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, тяжелых нарушений ритма сердца и т.п.», - сказала Иванова.

Переутомление, перенапряжение.

Длительное недоедание, голодание.

Острые инфекционные заболевания.

Анемия.

Патологии сердечно-сосудистой системы.

Заболевания желудочно-кишечного тракта.

Почечные нарушения.

Прием некоторых лекарств.