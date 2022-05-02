Врач дала рекомендации по питанию в праздники

«Крайне важно, особенно в дни обильных застолий, помогать организму чистой водой: 30 мл жидкости на 1 кг веса в день, желательно, чтобы объем чистой воды из общего количества составлял 80%. 2 стакана утром, остальное — небольшими порциями в течение дня», — говорит эксперт.

Праздники с их обильным количеством еды — это всегда испытание для организма. И не всегда оно проходит без потерь. Результатом продолжительных застолий могут стать не только нарушения со стороны ЖКТ, но и аллергия, лишний вес, отравления.Одно из условий хорошей микрофлоры кишечника — ежедневное употребление овощей и фруктов. Не менее 600 г в общей сложности. Желательно не налегать на один вид овощей и фруктов, а сделать рацион разнообразным.Перед обильными приемами пищи доктор советует принимать сорбенты, а после череды праздников — пробиотики. Иногда можно позволить себе и излишества. На то они и праздники. Но ключевое слово — иногда и в меру.Доктор утверждает, что соблюдение этих простых правил поможет пережить майские праздники без потерь для здоровья организма. Искать сложных решений не нужно, в питании все просто: отдавать предпочтение здоровым продуктам и не переедать.