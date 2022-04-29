Как пережить майские праздники: диетолог дала советы

«Заполните стол овощами и зеленью. Растения наполняют желудок клетчаткой и витаминами, но не лишними калориями. Достаточно объемны, чтобы давать чувство сытости. А главное, делают легче переваривание мяса или рыбы, которые наверняка будут поданы в качестве основного блюда», — говорит эксперт.

Впереди череда майских праздников с их традиционными выездами на природу, пикниками и шашлыками. Как выйти из праздников без лишних килограммов и без нарушенного пищеварения?При выборе овощей отдавайте предпочтение разным по цвету: огурцы, помидоры, редиска, сладкий перец. Пусть ваш стол будет не только красивым, но и богатым витаминами.В качестве заправки к салатам отлично подойдет оливковое масло, бальзамический или яблочный уксус. Майонез забудьте дома.Приготовьте два-три основных блюда, поверьте — больше вы не съедите. Только зря потратите деньги на продукты и время на приготовление. Например, мясо и рыбу — в зависимости от предпочтений ваших гостей.Чтобы усмирить аппетит, постарайтесь не злоупотреблять алкоголем, кстати, который сам по себе достаточно калорийный, но при этом «пустой» с точки зрения насыщения организма.Если не можете представить застолье без десерта, приготовьте что-нибудь легкое — например, творожный пудинг или ягодное желе.Занимаясь подготовкой блюд, не забудьте о защите от насекомых. Они-то точно будут ждать вас на природе.⠀Заранее приготовьте средства не только от комаров, но и от клещей — они способны доставить много проблем.